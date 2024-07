Asia Argento: la ripicca per regolare i conti. Morgan sempre più solo

Asia Argento, paladina del movimento MeToo, sembra essere l’unica ad astenersi dal commentare quello che sta accadendo a Morgan. Asia infatti non si è ancora espressa a riguardo. Un particolare però colpisce. Infatti lei è ospite in queste ore del Lamezia International Film Fest e sta pubblicando foto della sua presenza lì. Festival al quale avrebbe dovuto partecipare anche l’ex compagno. Il Lamezia International Film Fest ha però deciso di annullare l’incontro con Morgan a seguito dello scandalo che l’ha visto coinvolto. L’ex cantante dei Bluvertigo avrebbe dovuto presentarsi nella serata di apertura. Con lui ospite c’era anche Asia Argento che invece si è presentata e ha partecipato con un certo entusiasmo al Festival.

Noi a questo punto ci chiediamo se questo non sia un modo per Asia di schierarsi dalla parte di chi attacca Morgan. In fondo lei ha sempre difeso l’ex compagno e in una recente intervista a Verissimo aveva dichiarato che Morgan era stato il grande amore della sua vita. Poi però, sempre nella stessa intervista, la figlia di Dario Argento si era tolta qualche sassolino dalla scarpa. Infatti aveva dichiarato che avrebbe gradito ascoltare la musica di Morgan invece che le sue continue chiacchiere. E poi riferendosi al proprio allontanamento da Sky, avvenuto nel 2018, per colpa di presunte molestie sessuali aveva dichiarato:” Lui è un uomo e certe cose si perdonano. Io fui travolta dallo scandalo mediatico. Forse sono stati usati due pesi e due misure o forse è andata così perché io potevo sopportare questa esclusione”.

Asia Argento e lo scandalo mediatico che la vide coinvolta

Infatti quando anche Asia si trovò in una situazione analoga venne immediatamente esclusa dal programma “X Factor”. Sky decise che, vista la situazione ancora ambigua, fosse meglio “licenziare” Asia Argento. Adesso non sappiamo se la bella Asia si stia sfregando le mani ma di certo la sua decisione di partecipare al Festival di Lamezia potrebbe suonare come una vendetta. Proprio come Morgan non si rifiutò mai di partecipare ai programmi di Sky così anche lei ha deciso di essere presente al Festival che ha escluso lui. Morgan al momento sembra essere davvero solo e a rischio di “abbandono mediatico”.

Inoltre rimane una delle poche persone a non aver detto ancora nulla in merito. Considerato che Fabrizio Corona lo sta difendendo con una certa animosità, risulta piuttosto strano il suo silenzio. Anche perché Corona ha dichiarato di conoscerlo bene proprio perché anche lui ha avuto una breve relazione con Asia Argento. Dalla relazione con Asia è nata inaspettatamente anche l’amicizia con Morgan al quale Corona sembra decisamente molto legato. Va detto che gli intrecci sono strani e che Asia Argento, molto probabilmente, stia aspettando il momento giusto per dire la sua. Intanto i fatti dimostrano il suo orientamento ma aspettiamo anche di ascoltare le sue parole e capire meglio il suo pensiero.