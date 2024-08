Asia Argento, finalmente la verità: “Morgan è malato, fatti terrificanti”

Asia Argento a ruota libera dopo il percorso di rinascita che l’ha portata a disintossicarsi. Da tre anni è pulitissima. Niente alcol e niente più droghe. Inevitabilmente il suo modo di vedere il mondo è cambiato, in positivo. Intervistata da Sette – Corriere della Sera, l’attrice ha anche detto la sua su Morgan, con il quale ha avuto una figlia e una lunga relazione. Non ha fatto sconti all’ex, definendolo una persona “malata”. Il musicista di recente è finito in una bufera mediatica. E a breve sarà peggio, visto che ci sarà una tempesta processuale per via della denuncia di Angelica Schiatti, con la quale ha avuto una relazione e lo accusa di maltrattamenti e stalking.

“La disintossicazione è arrivata dopo la grazia. Chi ha una dipendenza vera difficilmente riesce a smettere. Direi un cinque per cento. E tutti quelli che ci riescono parlano di grazia: è inspiegabile il motivo per cui alcuni ce la fanno e gli altri no”. Così la Argento parlando della sua purificazione. L’attrice ha aggiunto che ha ancora paura di ricadere nel baratro, ma che alcune pratiche quotidiane la aiutano a tenersi lontana dai guai. Ad esempio la meditazione a cui dedica ogni mattina dai quarantacinque ai sessanta minuti.

Spazio poi all’infanzia non semplice. Asia ha ricordato che sua madre è stata violenta fisicamente con lei e che a 5 anni la mandava a comprare bottiglie di vodka. “Le vedevo svuotarsi in fretta nel freezer – ha narrato -. Dicevo a mia sorella: “Guarda che mamma beve tanto”, ma non mi dava retta. Non l’ho raccontato perché mi dispiaceva, o avevo ancora paura di lei”.

Come molte persone che hanno vissuto situazioni limite da piccole, inizialmente Asia ha creduto di poter essere totalmente diversa, su determinati aspetti, da chi l’ha cresciuta. Poi si è ritrovata a ripercorrere le medesime orme: “Mi dicevo: non sarò mai come loro, ma quando ho trovato le sostanze ho fatto un sospiro di sollievo. […] Prima le canne, poi sempre di più: non bastava mai. Alla fine sono diventata quello che non volevo: alcolista anch’io, come mia madre”.

E in tutto ciò suo padre, il regista Dario Argento, che cosa diceva? Che comportamenti assumeva? “Mi vedeva in quello stato, io pensavo: “Ma perché non gliene frega niente che sto così?”. Ma ha 84 anni: parlare di queste cose non fa parte della sua educazione”.

Asia Argento vuota il sacco sull’ex Morgan: “Fatti a lui legati terrificanti”

Capitolo Morgan. Come è noto in questo momento è stato messo ai margini del mondo musicale e dello spettacolo. Dopo che si è saputo della denuncia di Angelica Schiatti e del fatto che andrà a processo per stalking, è stato messo al bando da quei settori che fino a oggi gli hanno dato parecchio spazio nonostante gli innumerevoli colpi di testa e atteggiamenti controversi, per usare un eufemismo.

Quando le è stato chiesto se crede che verso un uomo ci sia più indulgenza rispetto a una donna, la Argento ha tagliato corto: “Non credo sia questione di genere”. Poi, senza dirlo direttamente, ma lasciandolo intendere a chiare lettere, ha riferito che Castoldi avrebbe seri problemi con le dipendenze: