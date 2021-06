Asia Argento contro Belve: arriva la replica di Francesca Fagnani

Asia Argento ha accusato nelle scorse ore la giornalista di Rai 2 Francesca Fagnani di aver tagliato alcune risposte date nel corso dell’intervista a Belve. La replica della conduttrice del format di viale Mazzini non si è però fatta attendere: ecco le sue parole.

“Spiace che la signora Argento proietti sul programma tutta la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date” ha dichiarato la Fagnani per poi aggiungere – “libera di non farlo. Ma a volte succede“. Quindi ha concluso con un laconico: “Pazienza“.

Come ha simpaticamente riportato in un tweet Cinguettarai, cosa ci si poteva aspettare da due ‘belve’ come la Argento e la Fagnani se non delle ‘zannate’? La giornalista Rai ha scelto quindi di replicare con toni pacati, difendendo senza se e senza ma il suo lavoro.

La cifra stilistica di Belve – che ricorda molto anche le interviste di Mixer di Giovanni Minoli – sembra proporre un genere che mescola sapientemente il giornalismo alla televisione. Un genere che piace a telespettatori, colleghi e addetti ai lavori.

L’attacco di Asia Argento a Belve

Nella serata di domenica 20 giugno 2021 la Argento ha lasciato un commento sotto un post di Dagospia, dove si faceva riferimento all’intervista di Asia a ‘Belve’. Le parole dell’ex di Morgan sono apparse si da subito molto caustiche e accusatrici.

“Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte” – ha scritto l’attrice per poi proseguire scrivendo – “dopo che le avevo detto rompip***e, tignosa“. Asia ha poi ricordato di aver detto alla Fagnani: “Lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no“.

Più che un’intervista per la figlia di Dario Argento quella è stato più che altro uno scontro da cui difendersi. Tanto che l’attrice è arrivata al punto dire alla Fagnani di non voler rispondere ad alcune sue domande perché non era un giudice. Il commento caustico di Asia si è concluso con un’amara riflessione: “Per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica“.