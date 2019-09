Ascolti tv, sabato 7 settembre: il Mike Day è un ‘ni’, bene per Fiorello

By

Ascolti tv, sabato 7 settembre. Ecco come è andato il serale

Ieri, sabato 7 settembre, è stata una giornata interamente dedicata a Mike Bongiorno. Ma come saranno andati gli ascolti? Iniziamo dal serale! Su Rai1 Techetechetè Superstar – Amici ascoltatori, Allegria! ha raccolto l’attenzione di 2.073.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Mike Day ha totalizzato un medio risultato con il 7.4% di share con 967.000 spettatori. Su Rete4 la telenovela spagnola Una Vita ha ottenuto il 6.8% di share raccogliendo 1.086.000 spettatori. Italia 1 con Home – A Casa catturato l’attenzione di 703.000 spettatori con il 4.2% di share. NCIS su Rai 2, invece, ha registrato 1.582.000 spettatori pari al 9% di share e FBI è stato seguito da 1.613.000 spettatori (9.7%). Bleef – Più Forte del Destino, su Rai 3, ha ottenuto uno share del 3.6% con 607.000 spettatori.

Per il prime time, Fiorello porta a casa un ottimo risultato

Ad ottenere un ottimo risultato è stato invece Fiorello in prime time che su Rai 1 con Allegria! Fiorello racconta Mike Bongiorno ha raggiunto il 20.1% di share con la bellezza di 3.546.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha portato a casa una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha raccolto 553.000 spettatori con 3.2% di share. Su Italia 1 CSI ottiene il 4.9% raccogliendo davanti al video 839.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto l’attenzione di 1.282.000 telespettatori ottenendo il 7.5% nella prima parte e 1.366.00 (7.7%) nella seconda. Su La7 In Onda Focus ha raccolto, invece, 921.000 spettatori con 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese, ha seduto intorno al tavolo 417.000 spettatori ottenendo il 2.4%. Sul Nove Little Big Italy ha ottenuto solo l’1.3% di share con 212.000 spettatori.

Il preserale: bene per Rai 1 e Canale 5

Per il preserale, invece, si sono registrati ottimo risultati sia su Rai 1 e sia su Canale 5. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’intesa Vincente ha raccolto 1.936.000 spettatori con il 17.1% di share, invece, Reazione a Catena ha riunito 3.076.000 spettatori con il 22.1%. Gerry Scotti su Canale 5 con Caduta Libera! Grazie Mike – Inizia la sfida ha ottenuto l’attenzione di 1.588.000 spettatori con il 14.2% di share e Caduta Libera! Grazie Mike ne ha segnato 2.308.000 con il 17.1% di share. Rai2, invece, con NCIS New Orleans ha raccolto l’attenzione di 458.000 spettatori con 3.6%, mentre NCIS Los Angeles 774.000 con il 4.9% di share. Su Italia1, Studio Aperto Mag ha ottenuto 565.000 spettatori con il 4.7%, invece CSI NY 443.000 (3%). Su Rai3, Blob ha raccolto 620.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4, la fiction tedesca Tempesta d’Amores ha appassionato il 5.3% con 845.000 spettatori.

Ascolti tv: seconda serata

Buon risultato per Bruno Vespa che, su Rai 1, con Porta a Porta Speciale – Dieci Anni senza Mike ha raccolto l’attenzione di 1.633.000 spettatori ottenendo il 14.2% di share. Intanto, Rai2 conThe Good Doctorha riunito 1.214.000 spettatori con l’8.3%. Il Tg5, su Canale 5, ha totalizzato uno share del 5.4% con 299.000 spettatori. Su Rai 3, Tg3 nel Mondo portato a casa il 3.1% con 395.000 spettatori. Su Italia1, Capitan Sciabola – Il Tesoro di Lama Ramaha raccolto davanti alla tv 314.000 ascoltatori ottenendo il 3.1% di share. Invece su Rete 4, il film Espiazioneè stato seguito da 238.000 spettatori ottenendo il 3.1% di share