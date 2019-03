Ascolti tv: nuovo record per Avanti un altro con Bonolis

By

Ascolti tv Avanti un altro: grande successo per Paolo Bonolis

Paolo Bonolis si riconferma una certezza per gli ascolti tv di Mediaset. Se ogni venerdì sera batte la concorrenza con Ciao Darwin, non è da meno ogni pomeriggio su Canale 5. Avanti un altro, il preserale che Bonolis ha ideato e conduce da tempo con Luca Laurenti, ha totalizzato un nuovo record. Il format è ancora una volta leader del preserale sul target commerciale con uno share del 26.7% e 4.155.000 spettatori totali. Miglior risultato stagionale pure sul pubblico totale con il 21.5% di share e picchi che hanno superato i 5.000.000 di spettatori. Tra i 15-34enni il game show ha raggiunto una media del 30% di share. Da inizio gennaio il programma ha visto crescere costantemente i suoi ascolti ed oggi viaggia su una media di 4.000.000 di telespettatori, share totale del 20.1%, share commerciale del 23.8%.

Le dichiarazioni di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

“Avanti un altro registra un nuovo record d’ascolti e si conferma, una volta in più, un’assoluta certezza di Canale 5, ogni sera leader assoluto del preserale sui target più pregiati per gli investitori pubblicitari: piace alle famiglie, ai giovani e ai bambini. Un successo che si unisce ai grandi ascolti di Ciao Darwin, campione della prima serata del venerdì. Dietro questi risultati si nasconde il talento di Paolo Bonolis, un vero numero uno capace di creare show caleidoscopici che intrattengono e appassionano milioni di persone”, ha detto in una nota stampa Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Gli ascolti tv del pomeriggio di Canale 5

Grande successo anche per gli altri programmi del pomeriggio di Canale 5: le soap (Beautiful, Una Vita, Il Segreto), Uomini e Donne e Pomeriggio 5 volano quotidianamente oltre il 20%.