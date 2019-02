Ascolti tv mercoledì 20 febbraio: molto male per l’Isola dei Famosi

Ascolti tv mercoledì 20 Febbraio 2019: nuovo calo per l’Isola dei Famosi, Rai 1 stravince

Quest’anno l’Isola dei Famosi non sembra riuscire ad ottenere grandi successi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi ancora non è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori italiani. Parlano chiaro e tondo i dati di ascolti del prime time. Nuovo calo per Canale 5 che nel corso della nuova diretta con i naufraghi in Honduras ha raccolto solo il 14.5% di share con 3 milioni di persone circa. Gli autori della trasmissione penseranno a qualche escamotage nel corso delle prossime puntate?! Staremo a vedere. E mentre Mediaset fa i conti con un Isola non proprio di successo, Rai 1 stravince e festeggia. La partita tra la Juventus e l’Atletico Madrid ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 7 milioni di telespettatori con il 25.5% di share.

Mercoledì 20 Febbraio 2019, ascolti tv: Rai 1 vince su tutti gli altri

Rai 2 ha portato a casa il 10% con la nuova puntata de La Porta Rossa, mentre Italia 1 con Il Mistero delle Pagine Perdute ha ottenuto solo il 6%. Anche per il daytime della mattina c’è stata una grande vittoria per la Rai. Storie Italiane ha raccolto quasi un milione di telespettatori, mentre Mattino 5 con Federica Panicucci si è fermato ad ottocento mila. Grandissimo successo invece il Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi continua ad appassionare il pubblico con le sue trasmissioni. Dame e cavalieri hanno catturato l’attenzione di ben quasi 4 milioni di persone, ottenendo perciò circa il 24% di share.

Ascolti tv: Canale 5 conquista i dati del pomeriggio

A quanto pare, Mediaset stravince con tutte le trasmissioni e fiction in onda dall’ora di pranzo in poi. Ottimi risultati per tutte le soap opere, così come per Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 ha raggiunto un picco del quasi 20% di share.