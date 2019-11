Ascolti Tv lunedì 18 novembre: Live – Non è la d’Urso tocca il 15.15%

Dati ascolti Tv lunedì 18 novembre: Live, Non è la d’Urso al 15.15%

La serata di ieri non è particolarmente interessante da analizzare perché non c’era alcuna sfida entusiasmante su cui tenere gli occhi puntati: da una parte infatti Rai Uno trasmetteva le qualificazioni 2020, il cui grande richiamo è cosa ovviamente scontata, mentre dall’altra Mediaset mandava in onda Live – Non è la d’Urso che questa volta è riuscito a interessare 2 milioni e mezzo di telespettatori per uno share del 15.15%; per quanto i detrattori di Barbara d’Urso siano sempre lì a criticare qualsiasi di scelta lei faccia e qualsiasi comportamento lei abbia, non si può dire che il risultato sia negativo e siamo certi che se dovesse indovinare gli argomenti potrebbe volare anche verso cifre più alte. Ecco i dati del prime time di ieri sera:

Dati ascolti Tv lunedì 18 novembre: Barbara d’Urso convince con Live

Rai Uno – Italia – Armenia, Qualificazioni Euro 2020: 5.703.000 telespettatori, share 21.74%; Rai Due – Stasera tutto è possibile – Best of: 1.450.000 telespettatori, share 7.48%; Rai Tre – Report presentazione + programma: 1.642.000, 6.10% + 2.179.000 telespettatori, share 9.08%; Rete Quattro – Quarta Repubblica: 1.117.000 telespettatori, share 6.12%; Canale 5 – Live, Non è la d’Urso: 2.532.000 telespettatori, share 15.15%. Italia Uno – Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: 1.438.000 telespettatori, share 6.85%; La 7 – Grey’s Anatomy: 715.000 telespettatori, share 2.81%.

Lunedì 18 novembre ascolti access prime time, solita vittoria per I soliti ignoti

Per quanto riguarda l’access prime time segnaliamo sempre la vittoria dell’ormai seguitissimo I soliti ignoti che conferma i suoi oltre 5 milioni di telespettatori per uno share del 22.87%. Si difende bene Striscia che però è abbastanza lontana dalle cifre dell’avversario. Qui di seguito i dettagli:

Rai Uno – I soliti ignoti: 5.257.000 telespettatori, share 22.87%; Rai Due – Tg2 Post: 961.000 telespettatori, share 3.56%; Rai Tre – Blob + That’s Amore + Un posto al sole: 1.198.000, 5.01% + 1.324.000, 5.21% + 2.008.000 telespettatori, share 7.45%; Rete Quattro – Stasera Italia: 1.379.000 telespettatori, share 5.29% + 1.316.000 telespettatori, share 4.86%; Canale 5 – Striscia la notizia: 4.254.000 telespettatori, share 15.79%; Italia Uno – CSI: Miami: 1.315.000 telespettatori, share 4.97%; La 7 – Otto e mezzo: 1.536.000 telespettatori, share 5.69%.

Dati Auditel 18 novembre preserale: vince L’Eredità, parte bene Conto alla rovescia

Parte bene Conto alla rovescia, con 4.244.000 milioni nel game (share 20.84%) ma non riesce ad eguagliare L’Eredità, fisso anche lui ormai sui 5 milioni circa (e con uno share del 24.45%). Non si può dire insomma che Mediaset subisca pesanti sconfitte ma è evidente che Rai riesca a fare meglio. Vi lasciamo ai dati: