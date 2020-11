Ascolti tv 31 ottobre 2020: Tu sì que vales vs Ballando, come è andata

Ascolti Tv sabato 31 ottobre 2020: altro scontro tra ‘titani’ e altra vittoria della corazzata Tu Si Que Vales, capitanata da Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Il programma di Canale 5 si conferma un prodotto di larghissimo successo. Può comunque sorridere anche Milly Carlucci che con Ballando con le Stelle continua a ottenere ottimi risultati, consolidando la fidelizzazione del suo pubblico.

Nello specifico, lo show della rete ammiraglia Mediaset, in onda dalle 21.40 alle 24.56, ha interessato 5.204.000 di spettatori pari al 26.9% di share. Su Rai1, i vip danzatori, con Ballando Tutti in Pista, in onda dalle 20.43 alle 21.23, hanno conquistato 4.460.000 di spettatori pari al 17% di share. Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.28 alle 24.49, ha catturato l’attenzione di 4.021.000 di spettatori pari al 20% di share. Dunque Maria De Filippi & Co continuano a macinare più ascolti, ma il team di Milly Carlucci può ritenersi più che soddisfatto dei riscontri avuti fino ad ora.

Ascolti Tv prime time di sabato 31 ottobre 2020

Guardando alla prima serata delle altre reti, su Rai2 Il Nome della Rosa è stato seguito da 1.092.000 di spettatori (4.5%). Su Italia 1 Canterville – Un Fantasma per Antenato ha interessato 1.206.000 di spettatori (4.8%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è stato visto da 1.109.000 di spettatori (5.1%). Su Rete4 58 Minuti per Morire – Die Harder ha conquistato 732.000 spettatori (3.2%). Dunque, su La7 Mato Grosso ha raccolto davanti al video 693.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 Scream ha conquistato 207.000 spettatori (0.9%). Su Nove Le Bestie di Satana ha interessato 353.000 spettatori (1.5%).

Ascolti Tv del pomeriggio di sabato 31 ottobre 2020

Sulla prima rete del servizio pubblico, Linea Blu ha raccolto 1.767.000 spettatori (10.7%), Linea Verde Tour 1.235.000 spettatori (8.4%), A Sua Immagine 1.115.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 1.022.000 (7.6%) nella seconda. A seguire, sempre su Rai Uno, Italia Sì di Marco Liorni ha raccolto 1.582.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e 2.048.000 (12.3%) nella seconda.

Su Canale5 Beautiful è stato visto da 2.814.000 di appassionati (15.7%). Una Vita da 2.366.000 di telespettatori (13.5%), Daydreamer da 2.297.000 di utenti (15.4%). A seguire Verissimo di Silvia Toffanin che ha interessato 2.213.000 di spettatori con il 16.6% (Giri di Valzer 2.332.000 – 14.5%a di 416.000 ascoltatori con il 2.9% di share).