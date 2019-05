Ascolti Tv 24 maggio 2019: Chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Ciao Darwin? Paolo Bonolis batte Milly Carlucci

Sfida degli ascolti inedita, quella di ieri 24 maggio 2019, tra Ciao Darwin – Terre Desolate e Ballando 2019. L’ultima puntata del programma di Paolo Bonolis ha finto sullo storico dance show di Milly Carlucci, che ieri ha visto in scena la prima semifinale. È stato un vero testa a testa ieri sera tra Canale 5 e Rai 1 che ha visto per la prima volta in questa stagione schierati l’uno contro l’altro Bonolis e Carlucci. Nel programma di Raiuno è arrivato come ospite d’onore Massimo Giletti, mentre ballerina per una notte è stata la bella pallavolista Federica Piccinini. Su Canale 5 si sono sfidati “Umani” verso “Mutanti” con Claudia Ruggeri e il Ken Umano, Rodrigo Alves. Dopo lo stop della settimana scorsa per la finale dell’Eurovision song contest, Ballando sarà in onda eccezionalmente per due giorni consecutivi. Stasera tornerà di nuovo con la seconda delle due semifinali. Per il game show del quinto canale, invece, si è trattato della puntata di chiusura.

Ascolti Tv: Ballando con le stelle indietro rispetto a Ciao Darwin

Dopo aver vinto di sabato varie volte contro Amici di Maria De Filippi, Ballando con le stelle ha subito un calo e anche in questo venerdì si è trovato leggermente sconfitto dalla concorrenza. Ciao Darwin, infatti, ha collezionato ben 4.497.000 spettatori con 21.71% di share nella prima parte e 2.904.000 utenti pari al 28.94% di share nella seconda. Il dance show della Carlucci si è però difeso bene con 4.047.000 spettatori, pari al 18.41% di share, nella parte “Tutti in pista” e 4.333.000 spettatori, con il 21.23% di share durante la gara vera e propria. Sulle altre reti la situazione è stata la seguente: Captain America: Civil War su Rai 2 ha avuto il 5.39% di share, Italia 1 con Segnali dal Futuro 3.83%, mentre su Rai3 l’ultima puntata di L’Aquila Grandi Speranze ha conquistato uno share pari 4.16%. Quarto Grado su Rete 4 ha guadagnato il 5.46% di share. Su La7 Bersaglio Mobile Speciale Elezioni ha registrato il 3.85%.

Preserale e pomeriggio Ascolti Tv: i dati di Rai 1 e Canale 5

Per quanto riguarda il preserale che vede la sfida tra i due quiz show L’Eredità e Caduta libera, ha avuto la meglio il primo con 3.791.000 spettatori e 23.93% di share. Il programma condotto da Gerry Scotti, invece, segna 3.357.000 spettatori con il 21.87% di share. Nel pomeriggio, come di consueto, regina degli ascolti è sempre Barbara d’Urso che conquista il 15.91% di share con 1.562.000 spettatori nella prima parte, il 15.72% con 1.513.000 spettatori nella seconda e il 14.11% con 1.484.000 spettatori nella terza, che comunque dura molto poco. La Vita in Diretta di Fialdini e Timperi convince 1.061.000 spettatori con 9.82% nella presentazione e 1.382.000 con 14.17% di share nel programma vero e proprio. Il salotto di Caterina Balivo con Vieni da me ospita invece 1.823.000 spettatori, pari al 13.43% di share.