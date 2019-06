Ascolti Tv 14 giugno 2019: Ballata per Genova vince, bene le azzurre

Ballata per Genova vince contro i film, gli ascolti di venerdì 14 giugno 2019

Ieri 14 giugno 2019, la Ballata per Genova non ha avuto grandi rivali: ha raggiunto così senza problemi il 18.5% di share (3.164.000 telespettatori); Canale 5, con La battaglia di Hacksaw Ridge si è dovuto accontentare dell’8.7% di share (1.471.000 telespettatori). Una notte da leoni ha raggiunto 1.123.000 spettatori (5.9% di share) mentre Quarto grado – su Rete 4 – 1.107.000 spettatori (7.3% di share). Nel Preserale c’è stato invece il trionfo della nazionale femminile italiana: gli ascolti Tv ci rivelano che Calcio femminile per i Mondiali 2019 ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 2.336.000 telespettatori, pari al 18.7% di share. Le azzurre hanno battuto la Giamaica per 5 a 0.

Ascolti Tv 14 giugno, la Nazionale italiana di Calcio femminile incuriosisce sempre più

Paperissima Sprint ha ottenuto il 15% di share, venendo battuto da Techetechetè che, su Rai 1, ha raggiunto il 16.3% di share. Un posto al sole ha conquistato 1.548.000 telespettatori (7.9% di share) mentre Otto e mezzo 1.480.000 telespettatori (7.6% di share). Su Rai Quattro è stato disputato il match Italia-Ecuador Under 20, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 425.000 telespettatori, pari al 2.2% di share.

Caduta Libera e Reazione a catena: chi ha vinto questa volta?

Pareggio per Reazione a catena e Caduta Libera: entrambi hanno avuto come risultato il 17.9% di share, solo che il primo ha incuriosito 2.174.000 telespettatori mentre il secondo 2.637.000. 17.4% di share per Storie italiane nella fascia della mattina mentre il 17.8% di share per Uno Mattina. Nel Daytime del Mezzogiorno, sono cresciuti gli ascolti di Don Matteo (13.1% di share il primo episodio, 13.7% il secondo) mentre Forum ha raggiunto il 15.4% di share. Tg più visto quello di Rai 1 delle 20.00: 21.4% di share e 3.760.000 spettatori.