Ascolti Tv 13 settembre 2019: Tale e Quale batte Checco Zalone

Tale e Quale Show contro Quo vado di Checco Zalone: gli ascolti di ieri 13 settembre 2019

Riparte alla grande Tale e Quale Show: gli ascolti di venerdì 13 settembre 2019 ci danno la conferma che anche la nona edizione del programma piace al pubblico. Ha registrato il 21.5% di share, tenendo incollati al piccolo schermo 3.844.000 persone. Se Rai 1 ha dalla propria una punta di diamante, Canale 5 ha deciso di far scendere in campo Quo vado, il film di uno dei comici più amati d’Italia, Checco Zalone. E non a caso la Mediaset è riuscita a difendersi bene: ha registrato il 13.8% di share, incuriosendo 2.746.000 telespettatori. I film di Checco Zalone sono una garanzia e gli spettatori sono sempre pronti a rivederli per la seconda, terza, quarta volta!

Gli ascolti del 13 settembre 2019: i risultati di X Factor e Bake Off

Durante la serata del 14 settembre 2019, NCIS Los Angeles – in onda su Rai 2 – ha ottenuto il 5.5% di share (1.190.000 spettatori), X-Men di Italia 1 il 4.8% (912.000 spettatori) e le Audizioni d X Factor 13 (trasmesse su Tv8) hanno raggiunto il 6.1% di share e sono state seguite da 884.000 telespettatori. Invece la terza puntata di Bake Off 7, in onda su Real Time, ha registrato il 3.4% di share, incuriosendo 717.000 spettatori. Nell’Access Prime Time, Techetechetè ha portato a casa il 20.1% di share (4.325.000 spettatori) mentre Paperissima Sprint il 14.% di share (2.978.000 spettatori).

Pomeriggio 5 batte La vita in diretta, Mediaset vola con Il Segreto e Bitter Sweet

Preserale vinto ancora una volta da Reazione a catena: 3.649.000 telespettatori e 24.4% di share contro 2.642.000 spettatori e il 18.3% di share di Caduta libera. Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Il Segreto continuano a essere delle garanzie per Mediaset: 19.4% di share il primo, 19.8% il secondo; La vita in diretta ha raggiunto il 12.7% di share (1.170.000 telespettatori) mentre Pomeriggio 5 attorno al 16% di share, vincendo la gara degli ascolti.