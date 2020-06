Ascolti Tv 1 giugno 2020: dati Giovane Montalbano, Emigratis e Italia Sì

By

Il Giovane Montalbano non teme rivali: gli ascolti di ieri 1° giugno

Cosa emerge dagli ascolti di lunedì 1° maggio 2o2o? La serata è stata monopolizzata – facilmente immaginabile – da Il Giovane Montalbano (La Prima Indagine) che ha raccolto davanti allo schermo 4.938.000 spettatori, registrando uno share del 21.7%; nulla ha potuto Dunkrik, trasmesso su Canale 5, che ha interessato 2.373.000 teleutenti, portando a casa uno share del 10.6%. Durante la serata di ieri, si sono scontrati anche Emigratis 3 contro Brignano, tutto casa e teatro: il programma sui comici Pio e Amedeo non è riuscito a vincere, registrando uno share del 5.9% (1.191.000 spettatori) mentre lo show di Rai 2 ha totalizzato il 7.6% di share (1.769.000 spettatori).

Ascolti lunedì 1° giugno: telespettatori e share di Italia Sì e Mattino Cinque, chi ha avuto la meglio?

Attesissimi i dati di Italia Sì, trasmissione condotta da Marco Liorni che, da ieri, è in onda tutti i giorni su Rai 1: lunedì 1° giugno ha ottenuto uno share del 13.7%, venendo seguita da 947.000 telespettatori. Non male. Mattino Cinque ha registrato nella prima parte il 14.2% di share (909.000 teleutenti) mentre nella seconda il 13.8% di share (870.000 teleutenti).

Avanti un altro ce la fa… ma non contro il rivale di sempre!

Access Prime Time che ha visto come vincitore i Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha segnato il 20.3% di share, venendo seguito da 5.053.000 affezionatissimi; Striscia la Notizia, invece, ha avuto una media di punti percentuali del 18.4%, incuriosendo 4.606.000 teleutenti. Durante il Preserale, Rai 1 ha deciso di mandare in onda il Concerto per la Festa della Repubblica, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.034.000 spettatori, registrando uno share del 13.2%; Avanti un alto, invece, ha portato a casa il 19.3% di share, divertendo 3.140.000 telespettatori.