Ascolti domenica 6 gennaio: la sfida tra Domenica In e le soap di Canale5

I dati Auditel dei programmi in onda ieri nel giorno dell’Epifania

Vediamo i dati Auditel relativi agli ascolti registrati dai programmi andati in onda ieri, domenica 6 gennaio 2019. Su Rai 1 la prima serata del giorno dell’Epifania è stata dedicata allo speciale de I Soliti Ignoti per l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da 5.250.000 spettatori , conquistando uno share pari al 22.5%. Il nuovo anno parte dunque alla grande per il primo canale Rai. Su Canale 5 il film Jurassic World ha invece intrattenuto 1.921.000 spettatori (8.2%). Su Rai2, Cenerentola è stato visto da 2.546.000 spettatori con 10.1% di share mentre su Rai3 La soffiatrice di vetro ha registrato 1.768.000 spettatori (7.1%). Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 Un’estate ai Caraibi ha tenuto davanti al teleschermo 1.470.000 spettatori con il 6.2% di share mentre su Rete4 il film Come un uragano ha intrattenuto 854.000 spettatori (3.6%).

Domenica In e le soap di Canale 5 protagonisti del pomeriggio dell’Epifania

Protagonisti della sfida agli ascolti della domenica pomeriggio sono stati invece Domenica In e le soap in onda su Canale 5, in sostituzione del Domenica Live di Barbara d’Urso. Il programma condotto da Mara Venier ha intrattenuto nel corso del pomeriggio dell’Epifania 2.814.000 spettatori. La trasmissione ha registrato uno share pari al 17.7%. La prima volta, il programma condotto da Cristina Parodi, è stato seguito da 2.318.000 spettatori (14.2%). Su Canale 5 il doppio appuntamento con la soap Una vita ha invece tenuto davanti al piccolo schermo 1.919.000 spettatori (12.4%). A seguire la soap Il segreto che invece è stata seguita da 1.728.000 spettatori pari al 11.7% di share. 1.258.000 hanno invece guardato Domenica Rewind (7.8%).

Gli ascolti degli altri programmi in onda in prima serata

Ecco infine gli ascolti registrati dagli altri programmi in onda in prima serata ieri sulle reti minori. Su La7 Non è l’Arena è stato seguito da 1.373.000 spettatori con uno share del 6.9%. Su TV8 4 Hotel ha registrato il 2.8% di share con 656.000 spettatori mentre sul Nove Camionisti in trattoria ha segnato il 1.5% di share con 382.000 spettatori.