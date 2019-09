Arrow: arriva lo spin off dedicato alle Canary con Katie Cassidy

Arrow spin off: in partenza una nuova serie tv dedicata alle Canary

Dopo The Flash, Supergirl, Legends of tomorrow e Batwoman, la CW ha deciso di lavorare ad un nuovo spin off tratto dal mondo di Arrow. Il nuovo telefilm in lavorazione sarà incentrato sul mondo delle Canary, di cui fa parte Mia, la figlia di Oliver e Felicity. Confermata dunque nel nuovo progetto la giovane Katherine McNamara, ma pure Katie Cassidy (Laurel Lance) e Juliana Harkavy (Dinah Drake), note per il loro ruolo di Black Canary. Il pilot del nuovo telefilm sarà inserito nell’ottava e ultima stagione di Arrow, che partirà negli Stati Uniti il prossimo ottobre. L’episodio sarà scritto da Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blankenship e Oscar Balderrama. Al momento non si sa praticamente nulla della puntata ma secondo alcune indiscrezioni sarà ambientata nella Star City del futuro.

Arrow con Stephen Amell torna a ottobre: l’ottava stagione sarà l’ultima

In attesa di avere ulteriori dettagli sul telefilm sulle Canary, è tutto pronto per il ritorno di Arrow, con l’amato Stephen Amell. L’ottava e ultima stagione partirà sulla CW il prossimo 15 ottobre mentre per l’Italia toccherà attendere il 2020. Se Amell è confermato nel ruolo di Oliver Queen è ormai noto che al suo fianco non ci sarà Emily Bett Rickards, nota per il ruolo di Felicity Smoak. L’attrice 28enne ha scelto di abbandonare il telefilm che le ha regalato la popolarità al termine della settima stagione.

Arrow 8 ultima stagione in America: numero episodi e graditi ritorni

L’ultima stagione di Arrow sarà composta solo da dieci episodi: uno di questi sarà diretto da Katie Cassidy, presente nei panni di Laurel Lance di Terra 1 e Terra 2 fin dalla prima stagione. In un’altra puntata, invece, tornerà Byron Mann nei panni di Yao Fei Gulong, l’uomo che si è preoccupato dell’addestramento di Oliver Queen durante la sua permanenza forzata sull’isola di Lian Yu.