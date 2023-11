Arriva Indomabili, la serie tv Netflix basata su una storia vera

Indomabili serie tv Netflix quando esce?

Diamo il benvenuto alla prima stagione di Indomabili serie tv, attesa produzione spagnola disponibile su Netflix da giovedì 9 novembre 2023. Conosciuta in patria con il titolo originale di Cristo y Rey, questa serie autobiografica unisce dramma e romanticismo nella ricostruzione di un’improbabile storia d’amore realmente accaduta.

Parliamo della relazione che sconvolse la Spagna degli anni ’80, quella tra il domatore Ángel Cristo (interpretato qui da Jaime Lorente), e la star Bárbara Rey (interpretata da Belén Cuesta).

Prodotta da Atresmedia e distribuita in anteprima su Antena 3 lo scorso 15 gennaio 2023, gli otto episodi di Indomabili portano la firma dell’autore e produttore Daniel Écija (El Enternado), per la regia di David Molina Encinas e Manu Gómez. Scopri di seguito maggiori dettagli su trama e cast.

Di cosa parla Indomabili serie tv?

Madrid, 1979. Angel Cristo è conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei domatori più abili di sempre. Nonostante ciò, il suo circo rischia di fallire da un momento all’altro. Tutta colpa di diversi debiti accumulati per colpa del gioco d’azzardo e della tossicodipendenza dell’uomo.

A un passo dal precipizio, Cristo capisce che l’unico modo per recuperare il denaro è chiedere a qualcuno di bello e famoso di partecipare a uno special televisivo in grado di triplicare il pubblico del suo show. Ed è in questo modo che avviene l’incontro tra Angel Cristo e Barbara Rey, tra le show girl più amate e desiderata della Spagna degli anni Ottanta.

In poco tempo tra il domatore e l’attrice simbolo della commedia erotica nasce una storia d’amore destinata a diventare un matrimonio, e infine un grosso guaio. Per stare con Angel, infatti, Barbara è costretta a lasciare il mondo del cinema per unirsi a quello del circo. Iconici restano alcuni dei suoi numeri durante gli spettacoli circensi, come quello in compagnia degli elefanti.

Come anticipato, però, il matrimonio dal quale nascono due figli Angel e Sofia, dura davvero molto poco, e nel dettaglio dal 1980 al 1987. Questo l’anno in cui il circo di Cristo chiude per sempre i battenti a causa dei debiti.

Dopo il divorzio Barbara, ormai 38enne, può finalmente tornare al mondo del cinema continuando a scatenare scandali e scalpori grazie alla sua relazione extraconiugale con il re spagnolo Juan Carlos I. La loro storia, interrotta soltanto durante la breve parentesi matrimoniale con Angel, ricominciò subito dopo il divorzio con Cristo durando fino al 1994. Oggi Barbara Rey è ancora viva, mentre il suo ex marito, il travolgente domatore Angel Cristo, è scomparso nel 2010 all’età di 65 anni.

Chi recita in Indomabili serie tv?

Chi interpreta la parte dei protagonisti di Indomabili, ovvero Angel Cristo e Barbara Rey? Risale al mese di febbraio 2022 l’annuncio ufficiale che due attori del calibro di Jaime Lorente e Belén Cuesta avrebbero preso parte al progetto nel ruolo dei due coniugi protagonisti.

Il primo, ricordato per il ruolo di Denver ne La casa di carta, in realtà è anche un attore teatrale, un cantante e persino uno scrittore spagnolo. Jaime Lorente nasce infatti a El Carmen il 12 dicembre 1991, iniziando a recitare sul piccolo schermo a partire dal 2016, dunque all’età di 25 anni. Resta iconica la sua presenza in un’altra produzione Netflix come Élite, serie tv cui ricopre il ruolo di Nano.

Belen Cuesta, invece, è un’attrice spagnola nata a Siviglia nel 1984. Nominata tre volte ai Goya Awards, per i quali si aggiudica il premio come migliore attrice protagonista per il suo ruolo in La trincea infinita, è nota anche per aver recitato in serie tv come Vis a vis – Il prezzo del riscatto e La casa di carta.

Completano il cast principale della serie tv l’attrice spagnola Adriana Torrebejano (Il Segreto) qui nel ruolo di Chelo García-Cortés, insieme anche all’attore Cristóbal Suárez (Venga Juan) – figlio dell’ex giocatore di basket e medico spagnolo Cristóbal Rodríguez Hernández – in quello di Juan Carlos I di Spagna.

Artur Busquets (El sitio de Otto) interpreta inoltre Francisco Ontiveros “Piccolo Clown”, mentre José Milan (La cattedrale del mare) recita il ruolo di Guillermo Blasco. La prima stagione di Indomabili è rilasciata settimanalmente, ogni giovedì, in esclusiva streaming su Netflix.