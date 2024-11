Arresto Basciano, oggi interrogato: Corona ha parlato con la sorella

La notizia dell’arresto di Alessandro Basciano è rimbalzata ovunque e sta continuando a farlo. Dal fatto, sconvolgente, continuano a emergere dettagli e continuano ad aggiungersi tasselli di informazione. Oggi, sabato 23 novembre 2024, l’ex concorrente del GF e dj sarà interrogato nel carcere di San Vittore dove attualmente è detenuto a causa dello stalking e delle varie minacce a Sophie Codegoni, sua ex compagna.

Dall’arresto, avvenuto lo scorso giovedì 21 novembre, stanno venendo fuori persone e parole nuove e tra questi ci sono la sorella di Basciano, Giorgia, e l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Che cosa c’entrano loro due e perché i loro nomi sono stati associati? La risposta è molto semplice: Corona sta seguendo il “caso” e dopo avere preannunciato di pubblicare informazioni che altrimenti in televisione non verrebbero mai divulgate, si è anche messo in contatto con la sorella del dj arrestato, pubblicando sul suo sito Dillinger News la telefonata.

Parla la sorella di Basciano: che cosa ha detto a Fabrizio Corona

La telefonata tra Giorgia Nicole e Fabrizio Corona si apre con la canonica domanda: “Come stai?” – alla quale è seguito un vero e proprio fiume di parole in difesa del fratello. Giorgia pare avere le idee piuttosto chiare sull’accaduto:

Una cosa assurda. Sono scioccata, è una cosa assurda, quello che ho sentito in televisione ancora peggio, perché posso capire che una persona verbalmente sbaglia a parlare, ma tra il dire e il fare c’è proprio il mare di mezzo e secondo me accusare una persona così com’è stato fatto oggi senza vedere tutto bene non è corretto.

Giorgia ha poi parlato della reazione dei genitori, che sarebbero “mezzi morti” dopo avere appreso il fatto. “È normale che i genitori che scoprono una cosa del genere…non è carino”. Per quanto riguarda invece il figlio di Basciano, che oggi ha 8 anni, Giorgia Nicole dice che non sa nulla, perché sarebbe scorretto fare sapere “una cosa del genere” a un bambino così piccolo.

Giorgia Nicole contro Sophie Codegoni: le parole a Corona

La telefonata si sposta poi anche su Sophie Codegoni, la parte lesa della vicenda. La sorella di Alessandro Basciano racconta che l’ex gieffina da quando è nata la loro bambina non gliel’avrebbe mai fatta vedere, né a lei, né ai genitori. “Come non faceva vedere la bambina nemmeno ai tuoi genitori?” – chiede Corona, e Giorgia poi spiega:

Io non avevo rapporti con Sophie, è da quando è nata la bambina che non ce l’ha mai fatta vedere, non so i motivi. Il fratello non ha mai visto la bambina perché lei dice che non hanno lo stesso sangue. Non ha mai fatto vedere a mia madre e mio padre la bambina, a me mi ha insultata pesantemente senza motivo.

Che cosa farà adesso la famiglia di Basciano? Le dichiarazioni di Giorgia

La chiacchierata con Fabrizio Corona si sposta alla fine sul “futuro”. Ciò che appare è un evidente astio tra la sorella del dj e Sophie, definita da Giorgia “diva di Hollywood” e dicendo che l’ha sempre snobbata. Tutto si chiude con un “Stiamo cercando di trovare una soluzione […]”, ma la situazione continua a essere realmente delicata e realmente preoccupante.

Ora abbiamo anche le parole della sorella di Basciano dopo l’avvocato e gli amici ci manca lei!! pic.twitter.com/RWHqZOE8iB — Federica (@Federicafree) November 22, 2024

In tutto questo l’ex re dei paparazzi ha annunciato che parlerà del caso Basciano-Codegoni e lo farà domani, domenica 24 novembre, alle ore 16:00, proprio “in concomitanza con Verissimo”. Dove? Su Falsissimo.it, la sua nuova e “scintillante” piattaforma di Dillingernews.it. Insomma, Corona non ha intenzione di fermarsi e se la prende con la televisione italiana e con i suoi programmi, “format di cartapesta”.dd

Sicuramente questo è un caso che sta facendo parlare e continuerà a farlo: i motivi alla base sono forti e meritano di essere trattati con la giusta delicatezza ma soprattutto con il giusto rispetto e questo, a volte, non capita.