Arresto Basciano, bufera su Verissimo: il paragone d’Urso-Toffanin

Verissimo nella bufera dopo la notizia dell’arresto di Alessandro Basciano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato condotto in carcere, a San Vittore (Milano). Accuse gravissime: stalking nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, anche lei volto noto del piccolo schermo italiano. Non appena la vicenda è divenuta di dominio pubblico, il programma di Silvia Toffanin è stato bersagliato sui social. Tanti gli utenti che hanno criticato ferocemente la conduttrice e il team del rotocalco in onda ogni weekend nel tardo pomeriggio di sabato e domenica su Canale 5. Motivo delle proteste? Il fatto che nella trasmissione, negli ultimi mesi, è stato dato ampio spazio alla vicenda sentimentale dei due ex concorrenti del GF Vip. Il punto è che tanti si stanno chiedendo come sia stato possibile trattare un caso delicato e, alla luce delle notizie delle scorse ore, violento come se fosse una faccenda da cronaca rosa.

Verissimo dovrebbe fare mea culpa

In effetti Verissimo dovrebbe fare mea culpa. Senza troppo girarci attorno: va bene che non è compito degli autori e di una conduttrice fare inchieste, ma è opportuno che quando si dà spazio a certi personaggi ci si assicuri che non ci siano situazioni gravi all’origine. Insomma, andavano fatte delle verifiche più approfondite in modo tale di evitare di ospitare due persone che evidentemente erano immerse in una relazione “non sana” (così l’ha descritta l’avvocato che difende il deejay). La si metta così: probabilmente, di spie in merito al fatto che non si fosse innanzi ad una storiella da gossip bensì ad una faccenda alquanto spigolosa, c’erano. Basciano, già quando partecipò al GF Vip, si rese protagonista di comportamenti al limite. Manifestò infatti in alcuni frangenti atteggiamenti tutt’altro che irreprensibili.

Da quanto emerso nelle scorse ore, si è inoltre saputo che la mania di controllo verso Sophie durava da oltre un anno, anche quando ormai la relazione si era conclusa. Davanti a una simile situazione, possibile che a Verissimo nessuno si sia preso la briga di andare un attimo a fondo della questione? Possibile che Basciano sia stato ospitato più volte per ribattere a precedenti ospitate dell’ex fidanzata come se, in fin dei conti, magari aveva sbagliato qualcosina ma tutto sommato il suo comportamento rientrava nella normalità? Di normale, almeno leggendo le carte giudiziarie, c’era invece ben poco. E infatti è scattato l’arresto.

I telespettatori paragonano Barbara d’Urso a Silvia Toffanin

La speranza è che a Verissimo si valutino meglio i casi da affrontare. Perché va bene dare spazio alle bagatelle del gossip o a quei personaggi che fanno qualche teatrino. La tv funziona così da sempre. Non va bene invece che nessuno si sia reso conto della grave situazione dei cosiddetti ‘Basciagoni‘. Nel frattempo sui social piovono critiche e c’è anche chi ha tirato fuori il nome di Barbara d’Urso, sostenendo che la conduttrice campana faceva sì del trash ma che mai avrebbe trattato Basciano ‘morbidamente’ come fatto invece dalla collega Toffanin.