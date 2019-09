Aron Eisenberg morto: è stato Nog in Star Trek, distrutta la moglie “La mia California”

Morto Aron Eisenberg, interpretò Nog in Star Trek: Deep Space Nine

Aron Eisenberg è morto all’età di 50 anni. L’attore è noto per il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine ma i più informati ne ricorderanno le altre parti nella serie TV Straight Up e in Tales from the Crypt. In Star Trek: Deep Space Nine non ha interpretato solo Nog nelle sette lunghissime stagioni dello show, avendo interpretato anche un essere umano nell’ultima puntata Far Beyond the Stars, in cui il Capitano Sisko, di cui Nog è migliore amico, sogna un universo parallelo popolato appunto da uomini e donne; sempre a Nog Aron ha prestato la voce nel videogioco Star Trek Online nel 2010. C’è un motivo insomma se il suo successo è associato a questo personaggio.

Aron Eisenberg morto, il messaggio della moglie Malissa

A dare la notizia della morte di Aron Eisenberg è stata sua moglie Malissa che su Facebook ha scritto un messaggio intriso nostalgia: “È con estremo rammarico e con estrema tristezza che dico che il mio amore e il mio più grande amico, Aron Eisenberg, è morto oggi in mattinata. Era un’anima intelligente umile, divertente, empatica. Cercava di vivere la sua vita con integrità e con onestà […] Era come una boccata d’aria fresca, perché sapevo che da lui avrei sempre sentito la verità. Anche se non volevo ascoltarlo e anche se la verità era scomoda […] Il nostro matrimonio, su carta, è stato breve. I nostri cuori erano sposati da molto più tempo. Sarò per sempre grata per il tempo che abbiamo avuto per amarci. Cinque anni passati come una vita intera, nel migliore dei modi possibile […] Non ci sarà mai un’altra luce come quella di Aron […] Lo amo davvero e mi mancherà per sempre. Al momento non sono sicura di come fare senza di lui… Lui è e sarà sempre la mia California”.

It is with extreme regret and sadness to announce that my love and best friend, Aron Eisenberg, passed away earlier… Gepostet von Malíssa Longo am Samstag, 21. September 2019

L’ultimo post di Aron su Instagram prima di morire

Non siamo a conoscenza del motivo della morte di Aron ma sappiamo che sin dall’infanzia soffriva di problemi ai reni, per i quali ha dovuto subire ben due trapianti, l’ultimo dei quali nel 2015. Eisenberg era anche un bravissimo fotografo ed era impegnato anche come regista teatrale. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram risale a due giorni fa ed è un pensiero di Mark Nepo: “Ascoltare è inclinarsi dolcemente con la volontà di essere cambiati da ciò che ascoltiamo”.