Arnold Schwarzenegger, brutto incidente: “Acrobazia da film”, come sta

Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un brutto incidente d’auto. La notizia è stata lanciata da TMZ, che ha fornito anche una prima ricostruzione dei fatti. I fatti risalgono a qualche ora fa e nel momento in cui la notizia è diventata pubblica, l’attore si trovava ancora sul luogo dell’incidente. La fonte non si è limitata a raccontare i fatti, ma ha accompagnato il tutto con delle fotografie dell’impatto che confermano le impressioni dei presenti. Chi ha assistito alla scena, infatti, ha avuto la sensazione di trovarsi in un film, uno di quelli che lo stesso Schwarzenegger avrebbe girato qualche anno fa, prima di darsi alla politica. Pare infatti che l’attore fosse preoccupato per una donna rimasta ferita nell’incidente.

Arnold è uscito illeso dallo scontro e si è subito sincerato delle condizioni degli altri coinvolti. Dalle fotografie è chiaro che si sia trattato di un violento impatto, al punto che TMZ ha riferito: “Un testimone oculare dice che era pazzesco, sembrava un’acrobazia in un film”. Stando alle prime informazioni, Schwarzenegger viaggiava a bordo del suo SUV Yukon e si è scontrato con un’altra macchina rossa, finendoci letteralmente sopra con l’auto. La vettura ha prima rotolato su sé stessa. Il SUV dell’attore si è ribaltato su un’altra macchina dunque e il conducente è rimasto gravemente ferito. Dopo ha ripreso a rotolare e ha coinvolto anche un’altra macchina.

Erano circa le cinque di pomeriggio, ora locale a Los Angeles, quando c’è stato questo violento impatto. La donna rimasta ferita nell’incidente è stata portata in ospedale in ambulanza. Schwarzenegger sta bene e non ha riportato ferite, uscendo dall’abitacolo si è subito molto preoccupato per la donna ferita e per tutti coloro che sono rimasti coinvolti. Pare che l’attore abbia intenzione di seguire da vicino le condizioni della donna.

In un secondo momento TMZ ha aggiornato la notizia con le cause dell’incidente: sarebbe stato Schwarzenegger a causarlo. Questo ha appreso la testata da fonti delle forze dell’ordine. Pare che l’attore stesse svoltando a sinistra ma con il semaforo ancora rosso. Non ci sarebbero state conseguenze né multe per lui, questo almeno è trapelato al momento.