Armie Hammer accusato di cannibalismo: l’ex moglie rompe il silenzio

L’ex moglie dell’attore parla per la prima volta delle accuse di cannibalismo rivolte alla star di ‘Chiamami col tuo nome’

Dopo le accuse di vampirismo e cannibalismo ai suoi danni, Armie Hammer si è chiuso in un silenzio stampa assordante.

A rompere il silenzio, però, ci ha pensato l’ex moglie Elizabeth Chambers, madre anche dei suoi figli. La donna si è detta sconvolta per quello che è successo:

“Per settimane ho cercato di elaborare tutto ciò che è accaduto. Sono davvero scioccata, affranta e devastata. Ho il cuore spezzato in tanti pezzi, sto ascoltando e continuerò ad ascoltare e ad istruirmi su queste delicate questioni. Non sapevo molte cose”.

Elizabeth ha anche spiegato di voler sostenere qualsiasi persona che sia vittima di abuso o aggressione. La sua preoccupazione principale, attualmente, è tutelare i suoi figli. Si è detta pronta ad occuparsi di loro, cercando in tutti i modi di superare questo periodo così complicato. La Chambers ha anche voluto ringraziare chi ha dimostrato vicinanza a lei e ai suoi figli.

Dichiarazioni spaventose sul caso Armie Chambers: i racconti delle ex dell’attore lasciano senza parole

Anche le dichiarazioni di Courtney Vucekovich e Paige Lorenze, le sue due ex, non hanno sicuramente migliorato le cose.

Entrambe, qualche settimana fa, hanno dichiarato che Hammer, anche in passato, ha dimostrato di avere delle fantasie molto strane. Ma non solo. L’attore avrebbe compiuto anche delle vere e proprie violenze.

In particolare, Paige Lorenze ha parlato di scenari macabri, da film, e di lividi sulla sua pelle, frutto delle fantasie “particolari” della star. La modella 22enne ha raccontato addirittura che, in un’occasione, Hammer le aveva chiesto di farsi togliere una costola, per poterla cuocere sul barbecue e mangiarla davanti ai suoi occhi.

L’attore le avrebbe anche fatto delle incisioni sul basso ventre: “Io non credevo che sarebbe arrivato a tanto, invece mi ha tagliato sopra la mia vagina disegnando la lettera A. Ho sentito un dolore fortissimo, lui diceva che sarei dovuta esserne fiera”.

L’avvocato di Armie Hammer, intanto, ha replicato alle accuse della Lorenze, spiegando che le modalità di interazione avute con lei, e con qualsiasi altra partner, sono avvenute sempre di comune accordo.

Ad incastrare Hammer, però, anche alcuni suoi messaggi privati che sono stati resi pubblici con alcuni screenshots. Messaggi che non lasciano dubbi e dove l’attore scrive: “Sono un cannibale al cento per cento, ho bisogno di bere il tuo sangue”.

Hammer intanto ha deciso di rinunciare al ruolo nella commedia romantica Shotgun Wedding, insieme a Jennifer Lopez. Molto probabilmente non comparirà neppure nella serie The Offer, firmata Paramount. L’attore è stato allontanato dal cast e non interpreterà più il produttore Al Ruddy.