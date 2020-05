Aristide Malnati confessioni: Caffè Gf Vip, imprevisto post-reality, progetti

Gf Vip 4, Aristide Malnati dopo il reality show: i Caffè letterari apprezzati dai concorrenti

Aristide Malnati è stato uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 4 e si può dire senz’altro che sia stato uno dei personaggi più interessanti del reality show. Non tanto per le dinamiche create all’interno della Casa quanto per i contributi che ha apportato al programma: parliamo dei Caffè letterari che hanno attirato l’attenzione dei coinquilini e incuriosito il pubblico; a parlarne è stato proprio lui a Tvblog sottolineando che “I Caffè Letterari proposti durante la mia reclusione all’interno della Casa di Cinecittà mi hanno permesso di farmi conoscere meglio come divulgatore […] Qualche pillola culturale in più, pur sempre in modo semplice, è forse auspicabile”.

Aristide e Storia e Misteri: le nuove puntate su TeleNova

Ricordiamo che su TeleNova Aristide conduce Storia e Misteri che tornerà con puntate molto attuali a partire da metà giugno: “Andrà in onda uno speciale sui mercatini dell’estremo Oriente. Da Bangkok alle Filippine, abbiamo visitato quei mercatini tipici che ora sono sotto l’attenzione dell’opinione pubblica perché si dice che il Coronavirus si sia generato proprio all’interno di questi. Andremo a mostrare, in esclusiva, tutto quello che viene venduto all’interno di questi mercatini”. Diversi sono stati i problemi che Malnati ha dovuto affrontare dopo la fine del Gf Vip e il ritorno alla vita normale – se così si può dire.

Aristide, le bollette non pagate durante il Gf Vip: “Senza luce e gas”

“Mi sono ritrovato – ha raccontato l’intellettuale a Giulio Pasqui – senza luce e gas […] Prevedevo di stare via al massimo un mese, invece sono stato via per tre mesi. Quando sono rientrato nella mia abitazione mi sono reso conto che mi avevano staccato tutto perché, stupidamente, non avevo addebitato le bollette sul mio conto in banca”. Aristide insomma non aveva preventivato una reclusione televisiva così lunga, e questo dimostra senz’altro umiltà, visto che al posto suo qualcun altro avrebbe messo in conto tempi di permanenza più importanti dopo la partecipazione molto apprezzata all’Isola dei Famosi.

I progetti futuri di Aristide dopo il Grande Fratello Vip 4

Nel futuro di Malnati c’è ancora la televisione, anche se dopo la partecipazione a un programma di così grande successo le ambizioni sono molto più elevate: “Dopo la recente ribalta televisiva, una rete come TeleNova ti sta stretta?”, gli hanno chiesto. “È chiaro – questa la risposta dell’ex gieffino – che mi piacerebbe poter proporre un progetto simile su una rete nazionale, ma TeleNova è sinonimo di qualità. Mi permette di entrare nelle case degli italiani con una credibilità”. Con Virginia Reniero, una delle inviate di Storia e Misteri, c’è effettivamente un nuovo progetto in lavorazione: una trasmissione sul turismo “un po’ meno culturale e più descrittiva. La vorremmo far partire quando ripartirà anche il turismo, si spera al più presto”. Come al solito, Aristide sa proporsi con idee chiare e interessanti. Se dovesse allontanarsi di nuovo per tanto tempo però che si ricordi l’addebito automatico delle bollette.