Arisa, sfogo amaro sul passato ed errori commessi: “Non posso fare finta”

Ricominciare ancora è il nuovo singolo di Arisa con cui la cantante intende lanciare il bellissimo messaggio della rinascita. Intervistata da Tgcom24, l’ex giudice di X Factor ha parlato del senso del pezzo, in uscita il 24 luglio, sfogandosi sul proprio passato e raccontando com’è cambiata la propria vita, non solo ma anche per via del lockdown imposto dal governo a causa del Covid-19. Arisa è stata protagonista di numerosi cambiamenti da quando si è presentata sul palco di Sanremo nel 2009 con Sincerità, e oggi si ha scoperto di essere una persona totalmente diversa, non più pronta a sacrificare sé stessa e la propria personalità a favore di comportamenti finti e di facciata. Vediamo gli stralci principali dell’intervista di Tgcom24.

Arisa, lo sfogo sul passato: cos’ha sbagliato la cantante e cos’ha capito con il Covid-19

“Io – queste alcune delle parole della cantante – ho perso tanto tempo, inutilmente. Oggi ho capito che è molto importante coltivare le amicizie, i rapporti, scegliersi le persone con le quali vuoi condividere il tuo tempo”. Arisa non è scesa nei dettagli ma a quanto pare finora non si sentiva del tutto libera: è per questo che Ricominciare ancora è un inno non solo alla vita ma anche a sé stessa, alla voglia di farcela nonostante tutto, di riprovarci (non dimentichiamo al riguardo che la cantante ha deciso anche di autoprodurre il nuovo pezzo con la sua etichetta Pipshow). Ricominciare per Arisa ha un significato ben preciso che è quello di “aggiustare il tiro” e “camminare nella direzione giusta”.

La nuova Arisa dopo “rutti” e “scoregge”: la cantante confessa di non essere stata sé stessa

Lo dice espressamente nell’intervista rilasciata a Tgcom24, durante la quale ha confessato di essere cambiata non poco invertendo certe abitudini: ha imparato a dire di no, a non temere di dire di sì quando ritiene sia giusto farlo, a lasciarsi andare con le persone a lei più care e soprattutto a non nascondere le sue imperfezioni, ad esempio a mostrare i lampadari che “mancano alle pareti”. Di recente Arisa ha fatto molto discutere anche per aver parlato di “rutti” e “scoregge” nel commento di una foto in cui prendeva il sole: parole che non sono piaciute a qualcuno e che hanno trascinato la cantante nella solita polemica estiva che si estingue nel giro di pochi giorni.

Il futuro di Arisa e Ricominciare ancora: perché la cantante ha deciso di cambiare

Sull’argomento Arisa è stata chiara: “Gli errori – ha spiegato – li ho fatti prima perché volevo somigliare a qualcosa che non ero. Io sono una persona normale, anche ingenua, non posso fare finta di essere la figlia del re […] Non posso essere diversa da quello che sono”. Arisa fa bene a scommettere sulla vera sé stessa senza inventarsi personaggi che possono funzionare nel breve periodo ma non a lungo andare; d’altronde ha un talento che non può essere messo in discussione, quindi le servirà pochissimo per ricominciare. Ancora. E questa volta con la piena consapevolezza di essere la persona che è realmente.