Arisa, la dolorosa confessione: “Sono stata molestata”

Arisa è stata la protagonista della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma in onda su Rai Due ogni venerdì sera in seconda serata. Per la prima volta la cantante, diventata popolare dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2009 con il brano Sincerità, ha fatto una rivelazione inedita: ha subito delle molestie che hanno condizionato la sua vita privata e che, inevitabilmente, l’hanno fatta soffrire.

“Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?”, ha chiesto la conduttrice Francesca Fagnani. Arisa ha risposto affermativamente, aggiungendo che le succede spesso da quando lavora nel mondo della musica. “Ma c’è una volta che l’ha turbata più delle altre?”, ha domandato la padrona di casa. “Sì”, ha precisato Rosalba Pippa.

“Si sente di dircelo?”, ha continuato la Fagnani. Arisa ha preferito non aggiungere dettagli però ha chiarito che si tratta di episodi avvenuti quando era già adulta.

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati di nuovo

Nel corso dell’intervista a Belve Arisa ha inoltre confermato i gossip degli ultimi giorni: è finita di nuovo con il fidanzato Andrea Di Carlo. A dare l’annuncio il settimanale Chi e questo “dettaglio” ha portato Rosalba Pippa a lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato:

“Io non sapevo che lui avesse i pulsantini per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio. Non ci vediamo da due settimane. Non gli rispondo al telefono, quindi…”

Non è la prima volta che Arisa e Andrea Di Carlo si sono detti addio. In tanti ricorderanno quello che è capitato a metà marzo. La professoressa di Amici è sbarcata su Rai Uno, a Domenica In, dicendo a Mara Venier, nel corso di un’intervista molto intima, di essere fidanzata ma al contempo non menzionando il nome di Andrea Di Carlo.

Un gesto che il manager e autore televisivo non ha apprezzato tanto che ha deciso di chiudere la relazione con la cantante. Non solo: Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati pure per la differente visione del futuro. Lui era pronto al matrimonio, nonostante un divorzio alle spalle e tre figli, mentre lei non si sentiva pronto.

Ad oggi sono ignoti i motivi della seconda rottura tra Arisa e Andrea Di Carlo. I due si frequentano da quasi un anno: il primo incontro è avvenuto, per motivi di lavoro, a settembre 2020.