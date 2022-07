“Arisa in giuria a Ballando con le Stelle 2022: chi dovrebbe sostituire”

Dopo aver vinto lo scorso anno in coppia con Vito Coppola la cantante è in lizza per tornare alla corte di Milly Carlucci

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo ottobre. In questo periodo Milly Carlucci è alle prese con il nuovo cast ma pare che ci siano delle novità anche per quanto riguarda la giuria. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Arisa – ex concorrente e vincitrice del programma – sarebbe in pole position per ricoprire il ruolo di giurata.

Rosalba Pippa – questo il vero nome della cantante – dovrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli, a un passo dall’addio dopo tante edizioni ricche di verve e polemiche. La giornalista e opinionista tv è presente a Ballando con le Stelle dal 2016 e con i suoi giudizi taglienti e profondi sono sempre riusciti a vivacizzare lo show. La Lucarelli è molto amata da Milly Carlucci e da tutto il suo staff ma pare che sia pronta a dire addio alla trasmissione per dedicarsi ad altro.

Per sostituire Selvaggia, dunque, la Carlucci starebbe pensando ad Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Un’artista che ha imparato a conoscere il mondo della danza a poco a poco. Inoltre la 39enne ha una certa esperienza come giurata: in passato ha lavorato a X Factor e qualche mese fa ha affiancato proprio Milly a Il Cantante Mascherato.

In alternativa ad Arisa si starebbe valutando il nome di Giancarlo Magalli, rimasto senza alcun programma tv nella prossima stagione della Rai. Il conduttore ha lavorato con Milly Carlucci di recente, a Il Cantante Mascherato, e non ha nascosto la voglia di tornare a collaborare con una collega che stima parecchio.

Se il futuro di Selvaggia Lucarelli è un’incognita, sembrano certi gli altri giurati di Ballando con le Stelle ovvero: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nei giorni scorsi è stato inoltre svelato il nome della prima concorrente ufficiale: si tratta di Iva Zanicchi.

In pista dovrebbero scendere pure – come indicano gli ultimi gossip – Gabriel Garko (ballerino per una notte dello scorso anno), Marta Flavi e Nancy Brilli. Ballando con le Stelle 2022 partirà ufficialmente il prossimo sabato 8 ottobre.