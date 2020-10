Arisa, la foto al naturale e il messaggio alle donne: Elisa le scrive

La foto al naturale di Arisa sta facendo il giro del Web insieme allo splendido messaggio che la cantante ha rivolto alle donne. Un messaggio di accettazione, un invito a non andare alla ricerca forsennata di una perfezione che non esiste, ma che spesso ci viene propinata. La cantante ha deciso di mostrarsi senza filtri e ha spiegato anche perché ha fatto questa scelta. Negli ultimi anni, ha spiegato, la paura che il tempo che scorre si potesse vedere sul suo viso era diventato un pensiero incombente. Trascorreva molto tempo a esaminare il suo viso e il suo corpo alla ricerca anche della più piccola imperfezione. Per questo si è rivolta spesso a chirurghi estetici, convinta che così facendo la gente l’avrebbe amata di più e che avrebbe trovato l’amore della sua vita. Che la vita sarebbe stata più facile, sia quella privata sia quella lavorativa.

La foto di Arisa al naturale: “Ho deciso di tornare allo stato originale dalla mia faccia”

Ora non è più così: “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri”. Arisa ha spiegato nel suo messaggio che era perennemente in guerra con i suoi capelli, ma alla fine è stato solo tempo perso che non potrà avere indietro. Oggi ha voglia di accettarsi e di volersi bene: “So che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema”. Arisa ha capito di non dover più ricercare la perfezione, di non dover più combattere contro l’età che avanza e contro la cellulite. Ha fatto una riflessione: un problema diventa tale solo se noi lo decidiamo, se si permette che diventi un problema. Lei non ha più nessuna voglia di farlo. Poi è arrivata una confessione che spiega un po’ perché a un certo punto della sua vita Arisa ha iniziato una fase di cambiamento.

Arisa al naturale, il messaggio alle donne: “Amiamoci”

Tutto è iniziato quando ha raggiunto la notorietà: “Quando portavo gli occhiali e il caschetto mi sentivo me stessa, ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permettevano di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico. Per non parlare del ‘ci è o ci fa(?)’ che mi ha fatto sentire sbagliata fin dall’inizio della mia avventura.”. Una cosa che purtroppo alle donne capita spesso, come lei stessa ha scritto nel suo post. Infine il messaggio a tutte le donne: di amarsi per quello che si è.

Elisa scrive ad Arisa: il commento sotto al post sull’accettazione

Il post ha ricevuto tantissimi mi piace e tantissime approvazioni. E non sono mancati messaggi di sostegno verso Arisa. Tra i commenti a questo post è spuntato anche quello di Elisa: “Arisa sei fantastica e hai una voce spettacolare, e sei anche molto bella. Così come sei. Grazie per le tue parole che fanno bene al cuore. Un abbraccio grande”.