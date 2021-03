Arisa e Di Carlo, non è finita: i due ancora vicini, ma qualcosa non torna

Arisa e Andrea Di Carlo sono ancora una coppia. Ad affermarlo, ma soprattutto a documentarlo, è Chi Magazine che ha sorpreso il manager e la cantante in vena di coccole e baci, a Roma, più precisamente a Trastevere. Istantanee ‘rubate’, forse – ma sul tema ci torniamo dopo -, e che risalgono a sabato scorso. Intanto sul dito di Rosalba Pippa, nome all’anagrafe di Arisa, è ricomparso anche l’anello di fidanzamento con cui Di Carlo di recente l’ha chiesta in sposa, fissando la data di matrimonio al 2 settembre. Quello stesso anello che era scomparso dopo l’intervista del 14 marzo della fidanzata a Domenica In.

Intervista che tanto aveva fatto infuriare Andrea, definito “dessert” (avrebbe preferito essere “l’intera cena”, giusto per restare nel campo della metafora culinaria). E soprattutto mai nominato esplicitamente dall’artista. “Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”, ribatteva Rosalba dalle colonne del Corriere della Sera dopo la rottura.

Ora sembra che sia tornato il sereno tra i due, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere: il matrimonio è sempre fissato al 2 settembre? La ri-unione è definitiva e le incomprensioni – dessert, prima portata e tutta la cena compresi – sono state superate? Pare che i due ci stiano lavorando, con l’obiettivo di ‘incastrarsi’ perfettamente e di capire se davvero sono anime gemelle. Si torni ora al tema foto ‘rubate’ e gossip, perché qualcosa stride tra la narrazione di Arisa e lo sviluppo reale della situazione ‘rosa’.

Arisa, nell’intervista rilasciata a Mara Venier non ha mai nominato il nome del compagno (che come sopradetto non ha preso affatto bene la questione), ribadendo il suo forte affezionamento alla privacy. E qui casca l’asino, perché una domanda sorge spontanea: ma dove sta tutta questa riservatezza?

Innanzitutto sia Di Carlo sia Rosalba, a suon di interviste – pure belle corpose – e post social hanno praticamente messo in piazza tutti gli sviluppi della loro faccenda di cuore. Adesso spuntano pure le foto di Chi relative alla riappacificazione: ma come? La tanto riservata Arisa che si fa sorprendere così facilmente dai paparazzi? Ingenuità o sul gossip ci sta giocando anche ‘l’anticonformista’ Rosalba? Chissà…

Il matrimonio tra Arisa e Di Carlo s’ha da fare o no?

A proposito di interviste e matrimonio, di recete Arisa ha spiegato il suo pensiero al settimanale DiPiù Tv circa gli eventuali fiori d’arancio, affermando che l’idea delle nozze non è stata sua, bensì di Andrea. Idea, che, tra l’altro, pare non abbia fatto impazzire la cantante. “Gli sono stata vicino, ma di più non posso. Non sono fatta per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”, ha chiosato Rosalba. E qui si ritorna al punto di partenza: gli attriti di coppia sono stati superati?