Arisa dimentica le parole della canzone a Sanremo: “Ecco cosa mi è successo”

Arisa e la canzone di Sanremo 2019: problemi durante la seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 non è stata facile per Arisa. Durante l’esibizione la cantante si è fermata per qualche minuto, lasciando il pubblico perplesso. Cosa è successo all’artista, tra le più brave del panorama musicale italiano? Rosalba Pippa è rimasta incredula davanti agli spettatori presenti all’Ariston che, sulle prime note della canzone Mi sento bene, hanno cominciato a battere le mani. “Sono rimasta incredula. Ho visto parte dell’Ariston che batteva le mani e per un momento ho dimenticato le parole. Troppo amore mi ha lasciato stupita”, ha confidato Arisa a Francesco Facchinetti, inviato a Sanremo per Vieni da me di Caterina Balivo.

Arisa: critiche per il look sfoggiato a Sanremo 2019

Nella trasmissione di Rai 1, Arisa è stata criticata da Rosanna Cancellieri – giornalista esperta di moda e costume – per via del look sfoggiato al Festival di Sanremo 2019. “Sei bravissima, ma boccio quei look. Ormai non sei più il brutto anatroccolo e non devi più dimostrarlo”, ha sentenziato la Cancellieri. L’interprete ha replicato in modo fiero: “Non soffermatevi sui look, non mi so vestire. Pensate alla canzone, che è davvero bella”.

Arisa: a Sanremo con la canzone Mi sento bene

La canzone Mi sento bene riflette il periodo che sta vivendo in questo momento Arisa, che di recente ha cambiato casa discografica. “È il manifesto di quello che possiamo fare per sentirci bene con noi stessi. È una risposta a tutte le riflessioni e le domande che ci facciamo quando ci sentiamo in paranoia”, ha spiegato in un’intervista a Sorrisi.