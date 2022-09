Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli aspettano un figlio? Presto la famiglia di Uomini e Donne potrebbe allargarsi ancora. I fan del programma, e in particolare delle coppie nate in esso, sono sempre molto felici quando due ex protagonisti diventano genitori. Di recente c’è stata la lieta notizia di Claudia Dionigi incinta, anche quella partita con delle segnalazioni e delle indiscrezioni. Dal gossip all’annuncio ufficiale con Lorenzo Riccardi sono passati i mesi che una mamma e un papà preferiscono aspettare prima di condividere la felicità con il resto del mondo. Succederà lo stesso adesso con il gossip su Arianna Cirrincione incinta?

L’indiscrezione è arrivata oggi, dal profilo Instagram di Deianira Marzano che ha raccolto la testimonianza di una fan. A parlare è stata una ragazza che però ha chiesto di non comparire, di cancellare il suo nome. Pare fosse presente a un evento della fashion week in corso a Milano dove c’era pure Arianna. Quindi la segnalazione sul solito pancino sospetto. Non solo, Arianna Cirrincione ha parlato con Cecilia Rodriguez della gravidanza. Le due si sono conosciute all’Isola dei Famosi, quando Andrea e Ignazio Moser erano concorrenti, e sono diventate molto amiche.

“Era davanti a me alla sfilata, è incinta. Ho sentito che parlava con Cecilia in parte”, questa la segnalazione giunta a Deianira. Per il momento è solo un gossip, ma con Claudia e non solo tutto è cominciato proprio così. Se fosse vero il pubblico di Uomini e Donne sarebbe ben lieto di condividere questa felicissima novità nella vita di Arianna e Andrea Cerioli: diventeranno presto genitori? L’ex tronista non ha mai nascosto di avere questo enorme desiderio: diventare papà e avere una famiglia è sempre stata un suo grande sogno. Aver trovato la persona giusta e vedere questo sogno prendere realtà di sicuro lo renderebbe la persona più felice del mondo in questo momento.

Arianna Cirrincione sarebbe incinta del primo figlio con Andrea Cerioli, quindi. Non hanno mai nascosto di essere pronti a diventare genitori. Di recente, inoltre, Andrea ha dichiarato di volere un figlio anche prima del matrimonio e che Arianna era d’accordo con lui. Per loro insomma non è fondamentale sposarsi prima di diventare genitori. Non resta che attendere eventuali conferme, o smentite!