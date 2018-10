Ariana Grande ha lasciato Pete Davidson: l’ex Big Sean è preoccupato

Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: il pensiero di Big Sean

Ormai è assodato: Ariana Grande e Pete Davidson non stanno più insieme. Dopo la furibonda litigata dello scorso weekend i due si sono mollati e l’attore e comico ha addirittura coperto il tatuaggio fatto in onore della cantante. La maschera a coniglietto che aveva tatuato dietro il collo si è trasformato nel giro di poche ore in un semplice cuore. Una situazione che ha stupito tutti, a partire da Big Sean, il rapper ex fidanzato di Ariana. L’artista, che si è lasciato con la collega nel 2015, è molto preoccupato per il periodo che sta vivendo l’italo-americana. Prima l’attentato a Manchester, poi la morte di Mac Miller e infine l’addio a Pete, che doveva sposare il prossimo anno.

Le ultime parole di Big Sean sull’ex Ariana Grande

“Big e Ariana non si sono lasciati in buoni rapporti, non si sentono ormai da tre anni. Ma Sean è davvero preoccupato per quello che sta vivendo la sua ex fidanzata. In particolare ha appreso con grande tristezza dell’addio tra la Grande e Pete Davidson. Big Sean sa che per Ariana il matrimonio è molto importante e mandare tutto così all’aria è stato sicuramente traumatico per la popstar”, ha rivelato una fonte all’Hollywood Life. Nonostante il suo pensiero, Big Sean non intende mettersi in contatto con la 25enne. “È molto triste per quello che sta accadendo ad Ariana ma non vuole interferire nella sua vita“, ha fatto sapere il magazine americano.

La storia d’amore tra Big Sean e Ariana Grande

Ariana Grande e Big Sean sono stati amici e colleghi per un lungo periodo di tempo. Si sono amati per un anno, dal 2014 al 2015 ma poi la relazione è finita. Secondo le malelingue si è intromessa la famiglia di lei e in particolare il padre, che ha trovato inopportuno un post del musicista sui social network nel quale si faceva riferimento all’intimità con la figlia.