Ariana Grande concerto: la commovente dedica all’ex Mac Miller

Ariana Grande commuove i fan con la sua dedica all’ex fidanzato Mac Miller

Ariana Grande ha reso omaggio al suo ex-fidanzato Mac Miller, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 7 settembre 2018, durante la serata di apertura del suo Sweetener World Tour. La prima tappa del nuovo tour mondiale della bella cantante americana di origini italiane è partito da New York. Mentre i fan aspettavano il suo ingresso sul palco è stata infatti diffusa la musica del rapper, creando un momento di generale commozione. Molti dei fortunati che hanno partecipato alla prima data del suo grandioso tour (che in estate arriverà anche qui in Europa) hanno condiviso messaggi pieni di emozione. “Ariana Grande ha suonato la musica di Mac Miller mentre la gente si sedeva al suo posto per il suo concerto”, informa un utente di Twitter a cui si aggiunge in risposta un altro che scrive “Aaaa e stanno suonando Mac Miller al concerto di Ariana Grande. Non è emozionante no no no per niente”.

La dedica all’ex (tragicamente scomparso) di Ariana Grande durante il concerto

Ad ogni modo non è la prima volta che Ariana Grande ricorda il fidanzato tragicamente scomparso alla giovane età di 26 anni. Da quando il fidanzato è morto, Ariana Grande lo ha omaggiato più volte e sembra che abbia anche campionato la sua musica nell’ultimo singolo Gostin. Questa dedica musicale in apertura dello Sweetener World Tour arriva dopo la modifica che Ariana ha fatto al tatuaggio dedicato ad un altro suo ex partner, ovvero Pate Davidos. (continua dopo la foto)

Ariana Grande dopo la morte dell’ex fidanzato Mac Miller

Il giovane rapper Mac Miller è stato fidanzato per circa due anni con la Grande. Ariana dopo la sua morte è stata attaccata sui social dai fan di lui che l’accusavano di essere stata in parte causa del suo dolore. In molti l’avevano criticata per aver abbandonato il Miller e per non averlo aiutato a superare un momento difficile e delicato. In realtà, dice una fonte vicina alla popstar: “C’è sempre stata una forte connessione ra i due». Ariana, oggi, è devastata dal dolore e preferisce salutarlo così, senza parole”.