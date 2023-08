Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr allo scoperto: tutti i dettagli

È ufficiale: Ariadna Romero e Julio Josè Iglesias sono una coppia. I primi gossip riguardanti questa nuova relazioni si sono iniziati a diffondere lo scorso giugno, quando la modella era stata paparazzata mano nella mano per le vie di Miami insieme al figlio del noto cantante Julio Iglesias. Tuttavia, nessuno dei diretti interessati aveva confermato la notizia. Questo, almeno fino ad oggi, 9 luglio, quando sia Ariadna che Julio Jr hanno pubblicato una foto sui rispettivi profili Instagram, che li ritrae in procinto di darsi un bacio. “Noi“, ha scritto la showgirl cubana come didascalia del post, come ulteriore conferma della relazione.

Inoltre, Ariadna ha condiviso anche un altro scatto, in cui si vede il nuovo compagno tenere in braccia suo figlio Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con Pierpaolo Pretelli. Dopodiché, la Romero ha anche commentato il post di Julio Jr, scrivendo “Te amo mi vida“, ovvero “Ti amo vita mia”. Insomma, pare che i due siano più innamorati che mai e stiano facendo veramente sul serio, considerando il rapporto già creatosi con il figlio di lei. A questo punto, sembrerebbe sempre più lontano un ritorno di Ariadna in Italia. Da diversi mesi, infatti, l’ex naufraga è andata a vivere a Miami insieme al piccolo Leo.

Inizialmente, il trasferimento sarebbe dovuto essere temporaneo, ma, col passare del tempo, la Romero avrebbe deciso di rimanere in Florida sia per motivi di lavoro che per stare vicino alla sua famiglia. Recentemente, infatti, aveva dichiarato di non sapere ancora bene quando sarebbe tornata in Italia. A tal proposito, però, aveva anche affermato che Pierpaolo, il padre di Leo, si era mostrato molto comprensivo nei confronti della sua decisione.

Adesso, però, c’è un altro importante motivo che terrebbe Ariadna sempre più lontano dall’Italia, ovvero questo nuovo travolgente amore per il fratello di Enrique Iglesias, Julio, di 14 anni più grande di lei. Dunque, la Romero pare proprio avere trovato la sua stabilità sia lavorativa che personale nella città Americana, dove vive insieme al figlio, alla famiglia e al nuovo fidanzato.