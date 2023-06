Ariadna Romero beccata con un noto cantante internazionale: chi è

Ariadna Romero innamorata del figlio di un noto cantante internazionale? Così sembrerebbe, stando a delle paparazzate uscite proprio nelle ultime ore, dove la si vede passeggiare con questo misterioso uomo mano nella mano per le vie di Miami. La modella, da ormai diversi mesi, ha deciso di trasferirsi in Florida, insieme al figlio Leo, avuto dalla relazione con Pierpaolo Pretelli.

Le motivazioni dietro questa decisione sono stati principalmente due. Da un lato, Ariadna voleva stare più vicino alla sua famiglia, la quale le fornisce un grande aiuto anche con il bambino. Difatti, suo padre, la sorella e la famiglia paterna vivevano già negli Stati Uniti. D’altro conto, poi, la cubana aveva anche spiegato di aver ricevuto anche interessanti opportunità lavorative in America. Adesso, però, sembrerebbe che a trattenere la Romero a Miami sia subentrato anche un altro motivo: l’amore.

Ariadna Romero: chi è il suo nuovo fidanzato famoso

Il portale spagnolo 305shock ha recentemente beccato Ariadna in compagnia del figlio del noto cantante Julio Iglesias, nonché fratello dell’altrettanto famosissimo artista Enrique Iglesias. Il suo nome è Julio Josè Iglesias, anche conosciuto come Julio Jr. Anche lui, come il padre e il fratello, è un cantante, ma per molti anni ha fatto anche il modello, convertendosi in un vero e proprio sex symbol degli anni ’90. Julio si è trasferito a Miami diversi anni fa, quando i suoi genitori divorziarono e, proprio nella sua città, ha conosciuto quella che sembrerebbe essere la sua nuova ragazza, ovvero Ariadna Romero.

Inizialmente, la notizia in Italia è stata diffusa dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale, però aveva dichiarato che Ariadna era stata avvistata con Enrique Iglesias. Poco dopo, però l’influencer si è corretto e ha chiarito quanto riportato dai tabloid spagnoli, ovvero che l’uomo in questione sarebbe, in realtà, il fratello Julio Jr. Sempre secondo i portali spagnoli, i due avrebbero iniziato una frequentazione. Il video in questione ha rapidamente fatto il giro del mondo, arrivando anche nel nostro Paese, dove questo nuovo gossip ha subito infiammato il web.

Julio Jr è tornato single da circa tre anni, dopo aver sposato nel 2012 la modella belga Charisse Verhaert, a seguito di ben sette anni di relazione. Nel 2020, però, il matrimonio è giunto al termine e i due hanno divorziato. D’altro canto, ad Ariadna, dopo la fine della storia con Pierpaolo Pretelli, sono stati affibbiati diversi flirt. Tuttavia, in questi anni non aveva mai confermato ufficialmente una relazione. Sarà proprio Julio Jr l’uomo che è riuscito a far battere nuovamente il cuore della modella? Chissà…