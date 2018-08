Aretha Franklin è morta: la Regina del Soul era malata da tempo

Come è morta Aretha Franklin e che malattia aveva

Aretha Franklin è morta. La cantante, soprannominata la Regina del Soul, si è spenta all’età di 76 anni. Da giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate, nonostante la famiglia non abbia mai perso la speranza. I parenti si sono stretti nelle ultime ore attorno ad Aretha che – a detta del nipote Tim – era ancora vigile e cosciente. I famigliari della Franklin non hanno mai svelato la natura dei problemi di salute dell’artista. È noto solo che nel 2010 la donna è stata operata per via di un tumore. Da lì in poi sarebbe diventato tutto più complicato. In questa settimana sono stati tanti i fan che hanno pregato per un miglioramento di Aretha: lo scorso 15 agosto 75 fan si sono riuniti nella Chiesa di Detroit, la città dove la Franklin viveva, per una veglia in suo onore. Ma a quanto pare tutto questo non è bastato e nella mattina di oggi, giovedì 16 agosto, l’artista ha esalato il suo ultimo respiro.

Chi era Aretha Franklin: vita privata e carriera della cantante

Aretha Franklin è da sempre una delle icone della musica soul e gospel. Ha iniziato a cantare negli anni Sessanta ma è con gli Ottanta che diventa famosa in tutto il mondo. Grazie a canzoni che vengono ascoltate ancora oggi come Respect, Think, You Make Me Feel (Like A Natural Woman), Say a little prayer. Ha venduto decine di milioni di dischi e vinto 18 Grammy Awards, gli Oscar della musica. Era molto amica di Martin Luther King, che aiutò a organizzare la Marcia su Washington.

Figli e marito della cantante Aretha Franklin

Aretha Franklin ha lasciato quattro figli: Ted, Kecalf, Clarence, Edward. È stata sposata due volte: dal 1961 al 1969 con il suo manager Ted White, dal 1978 al 1984 con l’attore Glynn Turman.