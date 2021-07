Antonio Rossi operato dopo essere stato colto da un infarto: come sta

Antonio Rossi, 52 anni, ex canoista campione olimpico e attuale sottosegretario lombardo con delega allo Sport e ai Grandi eventi sportivi, è stato colto da un infarto di recente. Immediato il ricovero. Prima ha fatto tappa all’ospedale di Conegliano (comune Veneto dove ha accusato il malore), poi è stato trasferito in una struttura ospedaliera nel comasco, dove è stato operato.

Il trasferimento è avvenuto quando il politico si trovava già fuori pericolo di vita e perché a Como lavora il cardiologo Mario Galli, suo amico e medico di fiducia. Fortunatamente, come ha informato lo stesso Rossi dai suoi profili social, non ha riportato gravi danni. “Infarto, tutto sotto controllo ora: è il tagliando dei 50 anni”, ha scritto l’ex atleta, non perdendo il sorriso nonostante lo spavento provato.

Al momento Rossi è ancora ricoverato nel reparto di emodinamica dell’ospedale Sant’Anna di Como. Il malore lo ha colpito mentre si trovava a Conegliano, nel fine settimana. Il 52enne si sta riprendendo e già nei prossimi giorni (probabilmente giovedì 22 luglio) dovrebbe essere dimesso dal nosocomio e far ritorno a casa. Sempre sui suoi account social, nelle scorse ore, ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lui, ribadendo che la situazione ha preso per fortuna una piega positiva.

“Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me – ha detto il fuoriclasse della canoa -. Tutto è andato bene, sia a Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato”.

Antonio Rossi, dalla canoa alla politica: il ‘salto’ del campione olimpionico

Prima di intraprendere la carriera politica, Antonio è stato un asso della canoa con cui ha vinto due ori ad Atlanta e uno a Sydney. In totale, le medaglie olimpiche conquistate in carriera sono state cinque; è uno degli atleti italiani più vincenti della storia delle Olimpiadi. Dopo la conclusione del percorso sportivo, si è impegnato in politica ed oggi, come sopra accennato, ricopre l’incarico di sottosegretario in Regione e membro della Giunta con la delega allo Sport.

Antonio Rossi sposato con Lucia Micheli e papà di due figli

Rossi ha sposato Lucia Micheli, anch’essa campionessa di canoa kayak (ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona del 1992). Dal matrimonio dei due sportivi sono nati due figli: Angelica e Riccardo Yuri.