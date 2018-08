Antonio Pennarella: il ricordo dei colleghi di Un posto al sole

Antonio Pennarella morto dopo una lunga malattia

Una notizia che ha lasciato i fan di Un posto al sole senza fiato: venerdì 24 agosto 2015 è morto a soli 58 anni Antonio Pennarella, attore famoso per il ruolo del boss Nunzio Vintariello (nonno del giovane Nunzio Cammarota) nella storica soap opera di Rai 3. I funerali si sono svolti sabato 25 agosto 2018 alle ore 11.00 a Napoli presso la Chiesa di Via Porta San Gennaro e sono accorsi, parenti, amici e fan dell’attore. Avvistati alcuni suoi colleghi come Rosaria De Cicco e Giacomo Rizzo, oltre al vice-sindaco Raffaele Del Giudice.

Antonio Pennarella: il ricordo di Peppe Zarbo

Tanti i colleghi di Un posto al sole che gli hanno dedicato un messaggio sui social. In particolare Peppe Zarbo con cui ha condiviso il set molto spesso, visto che i loro personaggi erano a stretto contatto. Pennarella vestiva infatti i panni di Don Nunzio Vintariello, nonno di Nunzio, il ragazzo di cui Franco (personaggio interpretato proprio da Zarbo) è il padre putativo. Tanti scontri nella soap opera, tanta amicizia invece nella vita reale. Zarbo ha pubblicato su Instagram un video in cui i due si trovano insieme sul set, evidentemente qualche minuto prima di girare: “Ciao Antonio, voglio ricordarti così… Ti abbraccio Peppe“.

Antonio Pennarella: il ricordo degli altri colleghi

Anche altri colleghi della stessa soap opera hanno voluto omaggiare il grande attore di tv, cinema e teatro. Tra questi Michelangelo Tommaso che ha scritto un lungo post: “Caro Antonio, non abbiamo praticamente mai lavorato insieme, ma la persona gentile e divertente che sei non si potrà mai dimenticare. Totalmente opposto ai personaggi “dark” che hai interpretato sempre in modo super credibile sei sempre stato un signore e un ottimo compagno di risate con tutti noi di Un Posto al Sole. Anto’ anche se sapevamo che stavi male, si fa fatica a credere che tu sia andato, e a quanto so, i tuoi ultimi periodi sono stati molto molto duri… sono sicuro che adesso tu sia in un posto migliore, sicuramente più luminoso e dove interpreterai ruoli sempre più importanti!! Fai o’ brav!!! Un abbraccio grande“. Lo stesso ha fatto la compagna Samanta Piccinetti: “Rip Antonio, non dimenticheremo le tue interpretazioni, come non dimenticheremo te“.