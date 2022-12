Antonino Spinalbese è “rinchiuso “nella Casa del Grande Fratello Vip da settembre e la mancanza di sua figlia Luna Marì sta diventando sempre più intensa da sopportare. L’hair stylist ha parlato della bambina con altri vipponi nella notte. Ha raccontato di quanto è bella e ha nominato anche la madre Belen Rodriguez:

“Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”.

Ha continuato poi parlando del momento della nascita della bimba: “Appena è nata l’hanno subito intubata. La sera della nascita c’erano gli europei. Io ero nella clinica e avevo il computer per vedere la partita. Poi è arrivata da me la dottoressa e mi fa ‘ci siamo’. Io nemmeno realizzavo, ma sai noi maschi capiamo tutto dopo, quando sono già nati, le donne invece realizzano prima, per tutti i nove mesi di gravidanza”.

Alcune agenzie stampa, a proposito di quel “Se prende dalla madre“, lo hanno interpretato con diverse chiavi di lettura. Secondo qualcuno Antonino avrebbe mancato di rispetto all’ex. Nulla di più fuorviante in questo caso: lo spezzino non ha avuto il fine di infangare la modella argentina, anzi, indirettamente, ne ha elogiato la bellezza e la tempra. Le polemiche stavolta stanno a zero.

Spinalbese nel corso del reality ha parlato più volte della Rodriguez. Ha raccontato che la relazione l’ha “fatta saltare” lui. Ha dichiarato che erano due mondi troppo distanti e diversi, sempre nel mirino del gossip, a cui lui non era abituato: “Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa“.

All’apice della loro crisi di coppia, quando litigavano, lui se ne andava di casa. Addirittura ha spiegato che sarebbe scappato all’estero se avesse potuto: “Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”.

Come ha conosciuto Belen Rodriguez

Antonino ha raccontato non solo della fine della storia con Belen ma anche di come è iniziata. Si sono conosciuti per lavoro. Spinalbese andò a casa della conduttrice per tagliarle i capelli. Nacque subito un’affinità particolare, tanto che il parrucchiere si è fermato a casa della Rodriguez a cena unendosi ad altri amici che aveva invitato. Una serata speciale dove i due si sono scambiati bigliettini dolci, sguardi provocanti ed audaci piedini. Insomma l’intesa era piuttosto palpabile. Da quella serata è nata una relazione durata due anni e culminata con la nascita di Luna Marì.

Oriana su De Martino

Durante la puntata di lunedì 19 dicembre del GF Vip c’è stato un confronto acceso tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La Venezuelana sentendosi rifiutata in malo modo dall’hair stylist gli ha lanciato una frecciatina piuttosto forte. Ha affermato che Antonino ha usato lei esattamente come la Rodriguez ha usato lui per poi scaricarlo e tornare con l’ex: “Antonino mi ha usata come Belen ha usato lui, è il karma! E lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro“.

Prendendo spunto da questa frase di Oriana Daniele Dal Moro, con il quale la venezuelana ha ritrovato un buon rapporto, ha voluto punzecchiarla ed è stato di nuovo nominato Stefano De Martino: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella“. Pronta la sparata dell’influencer: “Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti!”. Così, a occhio e croce, è probabile che De Martino potrebbe non nutrire qualche particolare interesse per la venezuelana.