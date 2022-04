Antonello Venditti è in ospedale per un’operazione all’occhio. Il cantante ha postato un video su Instagram stamattina per annunciare ai suoi fan il motivo della sua assenza… allo stadio! Venditti è un super tifoso della Roma, è molto facile trovarlo sugli spalti quando gioca in casa e per questo non vederlo stasera avrebbe potuto creare allarmismo nei suoi fan. Così ha deciso di comunicare in anticipo che non sarà allo stadio e ha spiegato anche il motivo. Si è mostrato con il camice e la cuffietta dell’ospedale, era in attesa di andare in sala operatoria. Così non ha avuto bisogno di fare chissà quale introduzione al discorso: vederlo in tenuta ospedaliera ha fatto già capire tutto.

“Insomma, avete capito no?”, ha infatti detto il cantante. Quindi ha spiegato che se stasera non sarà alla partita è perché si sta per operare. “Una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato”, ha aggiunto. Nonostante l’intervento non ha intenzione di perdere la sua Roma stasera: la guarderà con un occhio solo, ma la guarderà! Perché Antonello Venditti è in ospedale per l’operazione all’occhio? Il cantante ha spiegato per bene la sua scelta di andare sotto ai ferri. Queste le sue parole:

“Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”

Nel corso dei due minuti di video ha svelato anche il problema all’occhio: si chiama pucker maculare. Ha promesso di spiegare per bene tutto ai suoi fan dopo l’operazione, ma cos’è il pucker maculare? Si tratta di un’affezione dell’occhio dovuta a un’alterazione dell’umor vitreo, che comporta la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, la zona centrale della retina. Quest’ultima di conseguenza subisce una contrazione che potrebbe pregiudicare le capacità visive.

Quando il pucker maculare di cui soffre Antonello Venditti presenta sintomi questi possono essere perdita della vista, visione sfocata o distorta, percezione alterata di linee e difficoltà a leggere caratteri piccoli. Non a caso il cantante ha spiegato di “vedere tutto storto” ed è uno dei sintomi di questo problema. Con l’operazione tutto sarà risolto e ben presto l’artista potrà tornare allo stadio a tifare la sua Roma, circondato da tutti gli altri tifosi e dai suoi fan che non hanno fatto mancare affetto e sostegno sui social dopo aver saputo dell’operazione all’occhio.