Antonello Venditti al mare: ecco come è stato pizzicato il cantante FOTO

Antonello Venditti in vacanza: foto del cantante

L’età è solo un numero per Antonello Venditti. A 69 anni il cantante continua a girare in lungo e in largo l’Italia con i suoi concerti, che radunano fan di ogni generazione. Del resto le canzoni di Venditti sono intramontabili, sempre attuali e mai banali. Tra un evento e un altro, però, il romano non ha dimenticato di trascorrere qualche giorno di relax al mare. Il cantautore è stato beccato dai paparazzi di Diva e Donna in Puglia. L’ex marito di Simona Izzo ha scelto l’incantevole Salento, dove ha pure suonato i primi di agosto, per godersi un bagno rinfrescante e un poco di tintarella. L’artista, come potete vedere nella foto più in basso, sfoggia capello lungo e un costume nero. In acqua Antonello ha preferito fare a meno dei suoi occhiali da sole, l’accessorio che da tempo contraddistingue la sua figura.

I prossimi impegni di Antonello Venditti

L’estate 2018 è stata intensa, lavorativamente parlando, per Antonello Venditti. Il musicista è stato impegnato in giro per l’Italia con i suoi eventi e concerti. Concerti che proseguiranno anche per tutto l’autunno. A settembre è atteso il suo spettacolo sold out all’Arena di Verona. Il prossimo 21 dicembre, invece, Venditti è atteso al Palalottomatica di Roma. Una data annunciata solo di recente e i cui biglietti sono già andati a ruba.

Antonello Venditti ha vinto il Premio Faraglioni 2018

Di recente Venditti si è recato a Capri per ritirare il Premio Faraglioni 2018. Nel corso della serata, condotta da Paola Saluzzi, Antonello ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera, che dura da ben 40 anni.