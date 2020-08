Antonella Mosetti positiva al Covid: “Trascorso serata al Billionaire”

Dopo la rivelazione della positività al Covid-19, la showgirl Antonella Mosetti è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore a ‘Il Messaggero’, dove ha raccontato come sta affrontando questo particolare momento. Subito dopo aver appreso il risultati degli esami diagnostici per il Coronavirus, la Mosetti si è subito messa in auto-isolamento in casa. Successivamente, come da prassi in questi casi, ha avvisato tutti coloro con cui era entrata in contatto, quindi ha condiviso la notizia con i suoi numerosi fan e followers sui social. Dopo la vacanza trascorsa in Sardegna, la showgirl ha prima fatto l’esame sierologico (risultato negativo), poi il tampone che invece ha evidenziato la positività. Lei ancora oggi non riesce a capire come sia stato possibile il contagio. Soprattutto considerato il fatto di essere stata attentissima e di aver rispettato tutte le raccomandazioni del caso. Poi l’amara ammissione, cioè quella che forse un po’ tutti gli italiani hanno abbassato la guardia.

Al Billionaire tutti scrupolosi

Antonella ha raccontato di aver condiviso sui social la notizia anche per sensibilizzare i più. Perché il contagio è una cosa che può accadere a tutti, nonostante si stia attenti. La showgirl ha poi raccontato di essere stata al Billionaire, il locale di Flavio Briatore (attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano per una prostatite), dove si sono registrate 58 persone positive nello staff. La Mosetti non si sente di affermare di aver contratto il virus nel locale, ma sicuramente durante il suo soggiorno in Sardegna. “Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina” ha riferito Antonella.

Il timore di Antonella Mosetti

La showgirl ha denunciato inoltre il fatto che nel centro di Porto Cervo c’era la calca. Tante persone che camminavano fianco a fianco senza mascherine. Una situazione che però non si è verificata solo lì, perché anche nell’altro viaggio in Puglia fatto dalla Mosetti, la situazione era praticamente identica. Il timore ora è per i rientri. Una ventina degli amici della showgirl sono risultati positivi. Tra loro, la metà è di Roma. Tra i sintomi accusati anche spossatezza, raffreddore e assenza di gusto e olfatto. Anche Asia Nuccetelli, figlia di Antonella, si è sottoposta al test perché in vacanza in Sardegna insieme alla madre. Per lei però il risultato è stato negativo.