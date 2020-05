Antonella Mosetti labbra, tolto l’acido ialuronico: “Oggi sto molto meglio”

Antonella Mosetti labbra rifatte: la showgirl ha deciso di dire addio all’acido ialuronico

Cambio di immagine per Antonella Mosetti. La nota soubrette ha deciso di togliere l’acido ialuronico dalla bocca. Con l’aiuto di uno specialista in medicina estetica l’ex ragazza di Non è la Rai ha detto addio al filler alle labbra, pratica parecchio diffusa tra showgirl e web influencer per avere una bocca più carnosa. Un cambiamento inaspettato, al quale neppure la diretta interessata credeva, ma che si è rivelato il più giusto. È stata la stessa Antonellina ad annunciarlo su Instagram, dove racconta la sua quotidianità a più di 600 mila follower. Un numero cresciuto in maniera esponenziale dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove la Mosetti ha fatto coppia con la figlia Asia Nuccetelli.

Cosa ha detto Antonella Mosetti sul filler alle labbra

“Avevo la bocca enorme, non so come mi abbia convinto ma mi sento molto meglio, mi sento più io”, ha raccontato Antonella Mosetti su Instagram. Da qualche tempo la 44enne ha scelto di affidarsi alle mani di un nuovo specialista, che l’ha convinta a dire addio all’acido ialuronico e al filler alle labbra per avere un aspetto decisamente più nature. Un aspetto che piace molto ai fan della soubrette, che sui social network non può fare a meno di mettere in mostra il suo fisico aitante e statuario.

Antonella Msoetti rifatta: quali interventi chirurgici

Antonella Mosetti è rifatta e non ne ha mai fatto mistero: più volte ne ha parlato apertamente nel salotto di Barbara d’Urso. In passato l’ex gieffina ha ritoccato il décolleté e il naso e, per l’appunto, le labbra.