Antonella Mosetti, haters contro la figlia Asia: come sta oggi la Nuccetelli

Antonella Mosetti, insulti social alla figlia Asia: la nuova vita della Nuccetelli

A Mattino 5 oggi si parla di insulti sul web e non poteva mancare Antonella Mosetti tra gli ospiti. La showgirl italiana è una delle tante vittime degli haters sui social, insieme a sua figlia Asia Nuccetelli. Ma mentre ad Antonella vengono fatte pesanti critiche su presunti ritocchini, alla ragazza riservano parole davvero troppo forti. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Asia è stata esposta sui social in modo abbastanza importante. Sono davvero tanti coloro che si sono scagliati, in questi anni, contro la Nuccetelli. Quest’ultima si è lasciata spesso andare a delle modifiche estetiche. In particolare, non ha mai negato di aver ritoccato il naso. Ha cambiato poi colore dei capelli, diventando per molti irriconoscibile. Con il trascorrere del tempo, sembra che Asia abbia trovato il giusto equilibrio tra social e realtà e ora vive serena lontana dalle accuse. A confermare che ora la Nuccetelli sta davvero bene è proprio sua madre Antonella, che si mostra orgogliosa del suo percorso.

Antonella Mosetti: “Abbiamo fatto un percorso da uno psicologo, ora Asia ta benissimo”

“Se ancora dò fastidio vuol dire che sto facendo bene, ormai mi viene da sorridere. Io sono una persona serenissima, di rifatto ho ben poco”, dichiara la Mosetti a Mattino 5. Federica Panicucci non può non mostrare gli insulti degli haters contro Asia. La Mosetti ricorda ancora quando chiese alla figlia se fosse davvero sicura di partecipare al GF Vip, in quanto lei già sapeva che si sarebbe esposta parecchio. “L’avevo avvisata”, ammette la Mosetti. “Abbiamo fatto un percorso di anni da uno psicologo, ora sta benissimo”, confessa Antonella. Dunque, ora Asia sembra non stare più male per critiche e accuse gratuite sui social. Tante volte, come la stessa Mosetti conferma, gli insulti arrivano addirittura da donne più grandi.

Antonella Mosetti orgoglio della figlia Asia Nuccetelli: la ragazza più forte degli insulti

“Asia più forte degli insulti sui social”, ammette la Mosetti parlando della figlia, di cui è davvero orgogliosa. Antonella descrive Asia come una ragazza che è riuscita a trovare la sua serenità e ora non potrebbe desiderare di più. Dopo tanti momenti difficili, in cui ha dovuto lottare contro le accuse e le critiche, ora la Nuccetelli è più felice che mai.