Antonella Mosetti derubata, sfogo feroce contro i ladri: cos’è successo alla showgirl

Mosetti derubata: cos’è successo alla showgirl

Una brutta avventura ieri per Antonella Mosetti che con toni piuttosto accesi ha raccontato di essere stata derubata della sua borsa e dei suoi effetti personali da un malfattore. La showgirl si è limitata a pubblicare un post colorito su Instagram senza dare ulteriori dettagli: “Mi hanno appena rubato la borsa con tutto dentro – questo il messaggio –… A quel brutto pezzo di m…a, ora ho la polizia con me, ma se ti beccano io vado in galera perché ti meno proprio pesante!”. Conosciamo il temperamento della showgirl madre di Asia Nuccetelli, e in fin dei conti comprendiamo anche lo stato d’animo, visto che il furto crea preoccupazioni che non riguardano solo la merce rubata.

Antonella Mosetti dopo il furto: ringraziamenti alla polizia

Per fortuna comunque tutto si è risolto nel migliore dei modi, e a comunicarlo è stata proprio lei nella giornata di oggi: poche ore fa infatti la Mosetti ha voluto ringraziare la polizia “di Borgo 6 a Piazza Cavour… Hanno ritrovato la borsa e anche il portafogli”. Nessun danno a quanto pare, e comunque è importante che sin dall’inizio nessuno si sia fatto male. Ora Antonella è tornata a casa e sta mangiando dei tortellini dopo un viaggio in macchina, durante il quale ha ascoltato della musica napoletana, come ben sapete tra i suoi generi preferiti.

Le ultime news su Antonella Mosetti

Non possiamo non segnalarvi, visto che è stata proprio lei a condividerlo su Instagram, che la showgirl sembra ancora alla ricerca di qualcuno: sul noto social network infatti la Mosetti ha condiviso la frase “E improvvisamente arriverà qualcuno che balla con te anche se non gli piace ballare, e lo farà perché è con te e con nessun altro”. A cosa stava pensando la showgirl in quel momento, cioè diverse ore dal furto di borsa e portafogli?