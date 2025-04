Antonella Mosetti ‘chiacchierona’: strategia o rischia il posto all’Isola

Antonella Mosetti è pronta a fare le valigie e a partire per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Lei è infatti una delle concorrenti che è stata confermata e che quindi parteciperà al reality di canale cinque condotto da Veronica Gentili. Dopo anni di assenza la Mosetti ritorna sul piccolo schermo e promette grandi dinamiche all’interno del gioco. Vi ricordate di lei quando partecipò al Grande Fratello Vip? Memorabili sono ancora oggi le discussioni tra lei e Giulia De Lellis che al tempo era gelosa per il rapporto tra il suo ex, Andrea Damante, e la figlia della Mosetti, Asia Nuccetelli. Ma in tutto ciò qualcosa non torna.

Già! Perché Antonella Mosetti in questi anni di lunga assenza dalla televisione non ha fatto altro che parlarne male. Ha raccontato che l’esperienza al Grande Fratello, per lei e la figlia, è stata pessima. Che per colpa dei suoi modi irruenti e poco diplomatici è stata “fatta fuori” dalla televisione. Al punto tale che, come sappiamo, ha dovuto aprire un canale Onlyfans dove poter guadagnare e permettersi una vita agiata. Di recente, durante un’intervista, la Mosetti è tornata a parlare proprio delle discussioni con Giulia de Lellis. L’ex soubrette è stata molto chiara. Dietro a quelle dinamiche c’era una strategia autoriale precisa. Erano costruite a tavolino per generare audience. Non che lei o la figlia si fossero studiate un copione. Le reazioni erano sincere. Ma gli autori stuzzicavano e creavano ambiguità in un rapporto che non aveva nulla di ambiguo.

Gli interventi autoriali nei reality e le strategie costruite

La Mosetti infatti ricorda, sempre nella stessa intervista, che Asia non aveva avuto alcuna intimità con Andrea Damante. Semplicemente i due avevano stretto un rapporto di amicizia vista l’età simile rispetto agli altri inquilini della casa. Sottolinea infine come, negli anni successivi, siano avvenuti fatti molto più impattanti. Come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si nascosero nell’armadio per conquistare dell’intimità. Asia e Damante non si sfiorarono mai, neanche per gioco.

Sta di fatto che, oggi che è stata richiamata per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la Mosetti non ha fatto una piega. Tutti quei riferimenti ai meccanismi diabolici che girano dietro le quinte di questi programmi sembrano essere svaniti. Staremo a vedere come si comporterà sull’Isola dei Famosi. Se sarà in grado di gestire il suo carattere forte e a moderarsi a favor di telecamera. E soprattutto chissà cosa diranno gli autori delle parole della Mosetti? Saranno motivo di discussione oppure Antonella rischia persino di perdere il posto? Lo scopriremo presto.