Antonella Mosetti: ‘Allontanata da tutti’. Motivo assurdo e web epico

Antonella Mosetti ogni tanto torna alla carica nel tentativo di suscitare una certa attenzione mediatica. Questa volta ha preso spunto dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In riferimento a tale argomento ha ben pensato di postare una scritta che faccia riferimento al suo vissuto. Raccontando i motivi del suo allontanamento, a quanto pare involontario, dalla televisione. La Mosetti ha infatti spiegato che il suo stato di “disoccupazione televisiva” sembra riconducibile alla sua presenza sulla piattaforma Onlyfans.

“Hai Onlyfans? Non lavori più in tv…Questa è violenza!”. Questa la frase scritta dalla Mosetti. La sua partecipazione così attiva su Onlyfans pare possa essere il motivo per cui la televisione italiana non la cerchi più. Anche qualora fosse vero, strumentalizzare tale argomento legandolo alla violenza sulle donne ci sembra comunque poco corretto. Anche perché, a suo dire, la piattaforma di Onlyfans le permette di guadagnare discretamente. La sua indipendenza economica rappresenta un punto di forza per Antonella Mosetti che prima non navigava in acque particolarmente ‘ricche’. Finalmente può mantenersi autonomamente senza la necessità di aggiungere delle comparsate televisive poco remunerative.

Antonella Mosetti: la reazione epica del web

Ovviamente in calce alle affermazioni della Mosetti si è scatenato il web. Le piattaforme social, si sa, non perdonano nessuno. E la Mosetti ha regalato un “calcio di rigore” a chi ama prenderla in giro. Molti utenti hanno criticato la frase della Mosetti chiedendosi che tipo di lavoro potrebbe mai svolgere in televisione. L’ultima volta che era stata in tv aveva partecipato al Grande Fratello insieme alla figlia Asia Nuccitelli. Le due avevano creato un certo dinamismo mediatico grazie all’ avvicinamento tra Asia e Andrea Damante. Scatenando la furia di Giulia De Lellis, al tempo fidanzata del DJ. La Mosetti aveva preso le difese della figlia e le discussioni con la De Lellis tennero incollati molti telespettatori al piccolo schermo.

Oltre questo, però, negli ultimi anni la Mosetti non ha mai avuto grande spazio televisivo. La decisione di iscriversi alla piattaforma di Onlyfans nacque proprio con lo scopo di crearsi un’alternativa. Dal momento che le comparsate televisive erano sempre più rare. Persino la figlia, Asia Nuccitelli, si allontanò quasi subito dal mondo televisivo. Satura della troppa attenzione mediatica. Ma la Mosetti rivive costantemente il passato. La sua bacheca social pullula di suoi vecchi video. Quello che avrebbe dovuto fare glielo sta insegnando sua figlia. Studiare, approfondire e diventare una professionista. Insomma imparare il mestiere e non sperare in qualche scandalo mediatico che la porti nuovamente alla ribalta.