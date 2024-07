Antonella Fiordelisi: gesto esemplare per la sconosciuta. Il racconto

Antonella Fiordelisi ha stupito il web con il racconto di un episodio avvenutole durante la sua ultima vacanza. L’influencer si trovava ad Ibizia quando ha soccorso una ragazza in evidente difficoltà compiendo un gesto di fiducia più unico che raro.

Quando si tratta di ospitalità, noi italiani siamo campioni si sa, ma Antonella Fiordelisi ha deciso di strafare. Complice anche la sua esperienza a Pechino Express, in cui ha potuto testare con mano la gentilezza e l‘ospitalità di sconosciuti, ha messo in pratica le lezioni di umanità imparate dal programma. Delle vacanze dei vip abbiamo tutti i social saturi, foto e video al mare in cui si sfoggiano i fisici più allenati, per una volta vediamo anche un altro lato della medaglia, qualcosa di genuino e bello! Lo racconta lei stessa sul suo account di X, ex Twitter, ai suoi followers.

Antonella Fiordelisi soccorre una ragazza: il racconto e la lezione di vita

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex campionessa di scherma si trovava ad Ibiza quando è successo il fatto. Doveva essere una serata come le altre, lei e le sue amiche erano andate a ballare in una nota discoteca quando notano una ragazza in difficoltà. La giovane era sola, aveva perso il telefono e il portafoglio e quando Antonella si è avvicinata per chiederle se stesse bene, la ragazza ha confessato che era stata lasciata indietro dalle sue amiche. Non potendo poi contattare nessuno, essendo senza telefono e portafoglio, era nel panico. Antonella non ci ha pensato due volte: dopo aver riaccompagnato la ragazza dalle sue amiche, queste non hanno risposto, quindi l’unica soluzione era ospitarla. La Fiordelisi ha quindi portato la sconosciuta a casa sua e le due hanno condiviso la stanza per una notte.

La mattina seguente la ragazza era commossa e l’ha ringraziata per averle dato una mano quando era rimasta completamente sola e impaurita. Antonella sapeva benissimo dei pericoli che si corrono, oggigiorno non ci si può fidare più di nessuno, ma rivela che la sua esperienza a Pechino Express le ha cambiato la visione del mondo e le ha insegnato a essere una persona migliore e ad aiutare sempre il prossimo. Chi meglio di lei, che ha partecipato al programma, sa quanto è difficile trovare qualcuno che si fidi degli estranei al punto di aprirgli la porta di casa. Sotto il suo post di X tutti i suoi followers hanno celebrato questo gesto di umanità decisamente raro, vi postiamo tutto il racconto in cui l’influencer ringrazia il programma di Sky per averle cambiato la vita, permettendole di fare del bene agli sconosciuti che hanno bisogno. Decisamente un gesto encomiabile!