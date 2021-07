Antonella Elia torna in tv: nuovo programma per la soubrette

Antonella Elia ha sorpreso tutti con un lieto annuncio pubblicato nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram, dove la showgirl ha svelato un inedito circa il suo futuro professionale. L’ex gieffina ed opinionista del Grande Fratello Vip sta per approdare in tv con un nuovo programma.

Una notizia esplosiva, che piace molto ai numerosi fan della Elia. A commento di una foto che la ritrae immersa nel verde, la showgirl ha scritto: “Sto registrando un programma bellissimo“. Purtroppo però Antonella non può svelare nulla di più di questo.

La Elia però conclude il suo post annunciando di essere molto felice e di non vedere l’ora di condividere con i suoi fan questa sua nuova esperienza. Insomma per l’ex gieffina si prospetta quindi un autunno ricco di novità e di tante nuove sorprese.

Una lieta notizia che si aggiunge anche al pieno recupero post operatorio. La Elia, infatti, si è dovuta sottoporre ad un piccolo intervento – dovuto ad una vecchia cicatrice -. Al suo fianco, come sempre, il suo compagno Pietro Delle Piane.

Nelle scorse settimane la showgirl è tornata a parlare della lite avuta all’interno della casa di Cinecittà con Samantha De Grenet. Durante quello scontro televisivo l’opinionista si è lasciata andare a delle considerazioni sulla concorrente, che hanno suscitato un certo risentimento nella De Grenet.

“Sei ingrassata, stai cedendo al peso dell’età” ha detto la Elia a Samantha. Parole che però sono state percepite come un’offesa. Anche perché ingiuste. La De Grenet si è sempre mostrata in splendida forma. Samantha ha pensato che l’intento dell’opinionista fosse proprio quello di ferirla.

A causa di una forma tumorale, la modella ha preso qualche chilo. Anche se non ci si accorge di questo perché Samantha è di una bellezza senza tempo. Antonella ha però detto che non era assolutamente a conoscenza di questo problema della De Grenet.

Avendo anche lei avuto lo stesso problema, la Elia non si sarebbe mai permessa di tirare in ballo un argomento tanto delicato. Nel corso di una recente intervista a Belve, la showgirl ha raccontato un retroscena inedito. Le sue parole nei confronti della De Grenet non volevano essere per niente offensive.

E quando Antonella disse a Samantha che era ‘la regina del gorgonzola‘? Anche in questo caso Antonella ha tenuto a precisare che lei neanche sapeva che la De Grenet avesse fatto la pubblicità del celebre formaggio. Qualcuno le disse di dire questa battuta, e lei lo fece.

Una cosa detta per far ridere, ma che però suscitò invece una gran baraonda.