Antonella Elia oggi: la vita privata della showgirl e conduttrice

Chi è Antonella Elia? Tutto sulla vita privata della showgirl e conduttrice

Antonella Elisa, 54 anni, è una showgirl, conduttrice e attrice italiana. È un volto noto al pubblico del piccolo schermo da ormai moltissimi anni. Nata a Torino, la Elia si è vista poi costretta a trasferire a Roma, dove ha avviato i suoi sogni e la sua carriera da attrice. Negli anni Ottanta ha preso parte a innumerevoli spot pubblicitari e spettacoli teatrali, per poi approdare in tv nel 1990. La trasmissione che le ha regalato la notorietà è La Corrida di Corrado, dove vestiva i panni della valletta del conduttore. Di lì a poco è divenuta una delle showgirl più amate dai telespettatori italiani. Tra tutte le sue esperienze televisive, il pubblico ricorda con grande ardore la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, dove litigò animatamente con Aida Yespica.

Antonella Elia: tutto sulla vita privata della nota showgirl

La vita privata di Antonella Elia non sembra essere al centro del gossip, anche perché a quanto pare non c’è moltissimo da raccontare. La diretta interessata ha rivelato a Il Giornale di essere single per scelta. Dopo la fine della storia d’amore che l’ha vista legata per diversi anni a Fabiano, la showgirl ha deciso di non essere più alla ricerca di uomini. “È che non ho più una passione. A cinquant’anni si è posati. Sono single per scelta.” Insomma, Antonella pare abbia deciso di non volere assolutamente nessuno al suo fianco. In ogni caso, si sa, l’amore arriva quando meno te lo aspetti e chissà se sarà così pure per la bella conduttrice.

Antonella Elia si mette in gioco a Tale e Quale Show

Dopo aver preso parte all‘Isola dei Famosi nel 2004 e dopo la partecipazione a Pechino Express, Antonella ha deciso di mettersi in gioco anche a Tale e Quale Show di Carlo Conti. La Elia torna perciò a sorprendere il pubblico del piccolo schermo. Chissà quale sorpresa ci riserverà. Una cosa è certa, sarà una grande avventura e ad ammetterlo è stata lei stessa in più di un’intervista.