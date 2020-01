Antonella Elia in lacrime al GF, inaspettato sfogo: “Ho paura di stare qui”

Antonella Elia scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip: l’ex showgirl si lascia andare a un lungo sfogo

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è lasciata andare a un lungo sfogo, durante il quale non è riesciuta a trattenere le lacrime. Un momento inaspettato a cui hanno assistito i telespettatori questa mattina. Infatti, il pubblico è abituato a vedere la gieffina sorridente e molto ironica. Eppure oggi l’ex showgirl si è lasciata prendere da un particolare momento di debolezza. In particolare, dopo la meditazione, Antonella non è riuscita a trattenere le lacrime e a consolarla ci hanno pensato prima Fernanda e poi Barbara. Alle due coinquiline ha fatto una confessione decisamente particolare. Scendendo nel dettaglio, la Elia ha ammesso di non trovarsi a suo agio all’interno della Casa. La gieffina teme di non riuscire a portare avanti questa esperienza, poiché sente di avere troppe paure. Dopo lunghi silenzi, Antonella non è più riuscita a trattenere le sue emozioni e si è lasciata così andare a un pianto liberatorio, che ha colpito non poco Fernanda. Una reazione abbastanza particolare, che va a spiegare l’attuale situazione della Elia all’interno della Casa.

GF Vip, Antonella Elia non trattiene le lacrime: per la gieffina è difficile viversi il reality

“È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore”, ha rivelato Antonella questa mattina al GF Vip. La gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime ed è impossibile non notare quanta tristezza ci sia nei suoi occhi. “Non mi sento a mio agio”, ha poi continuato la Elia durante questo momento di debolezza. Colpita da questa reazione, Fernanda ha cercato di rassicurarla con un caloroso abbraccio. Diversi sono i consigli che la modella ha scelto di dare ad Antonella: “Lo capisco, anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo”. Non solo, Fernanda ha poi consigliato alla sua coinquilina di andare a riposare per ricaricarsi un po’.

Antonella Elia non si sente a suo agio nella Casa del GF Vip: Fernanda e Barbara la consolano

Anche Barbara Alberti ha cercato di confortare Antonella. Un momento difficile nella Casa del Grande Fratello Vip per l’ex showgirl. Quest’ultima potrebbe arrivare a prendere un’amara decisione? Sono diversi i concorrenti che negli anni non sono riusciti a portare avanti la propria esperienza all’interno di un reality, decidendo di tornare a casa. Sarà il caso di Antonella? Probabilmente questo è solo un momento difficile che la Elia riuscirà a superare con la sua ironia e dolcezza.