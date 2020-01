Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip: Taylor Mega la prende in giro

Taylor Mega prende in giro Antonella Elia per il suo ingresso al Grande Fratello Vip

Taylor Mega non dimentica. A distanza di settimane la web influencer è ancora arrabbiata con Antonella Elia, con la quale ha avuto un’accesa discussione a La repubblica delle donne in merito alle sue foto su Instagram. L’ex soubrette di Corrado e Raimondo Vianello è tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e il suo ingresso ha fatto chiacchierare parecchio. Un ingresso ben diverso dagli altri: durante il tragitto verso la Casa più spiata d’Italia la Elia è stata bersagliata da della vernice colorata. Un scherzo cattivello che ha divertito i telespettatori e soprattutto Taylor che, dopo aver ripreso tutto col suo telefonino, ha lanciato una bella frecciatina alla rivale.

Taylor Mega non ha dimenticato il litigio con Antonella Elia

“Questa era l’entrata che meritavi”, ha detto Taylor Mega in una storia di Instagram, prendendo così in giro Antonella Elia. In una storia successiva la 25enne ha condiviso il suo ingresso nel Grande Fratello di Barbara d’Urso, dove è stata ospite per qualche giorno. Un ingresso trionfale, decisamente diverso da quello dell’Elia, tanto che la Mega ha sottolineato: “E questa era la mia. Ciao, non dico altro”.

Taylor Mega e Antonella Elia rivali in televisione

La lite tra Taylor Mega e Antonella Elia è scoppiata a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, dove la 56enne ha duramente criticato le foto Instagram dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Barbara d’Urso ha provato a far riappacificare le due a Live-Non è la d’Urso ma invano.