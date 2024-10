Antonella Elia esplosiva, Silvia Toffanin gelata: cosa ha combinato

Nello studio di Verissimo arriva Antonella Elia e esplode la baraonda! Come sempre la showgirl ha portato la sua personalità frizzante e come ha detto Silvia Toffanin ”Ogni intervista con lei è un’esperienza”. Lo può ben dire, visto che l’ha lasciata di sasso più volte!

Silvia Toffanin avrebbe voluto fare una delle sue tradizionali interviste, ed era partita anche relativamente tranquilla. Antonella Elia dietro la sua corazza di donna forte riesce sempre a commuoversi quando ricorda il passato: la sua infanzia difficile e poi l’approdo in televisione. Antonella ha infatti raccontato molte volte di come la perdita della mamma e l’assenza del papà in tenerissima età l’abbia segnata. Poi con Non E’ La Rai e poi La Ruota Della Fortuna ha creato la sua dimensione televisiva, facendosi amare dal pubblico italiano. Noi la conosciamo però per le sue uscite sopra le righe, sia come opinionista che come concorrente, e anche stavolta non ha deluso!

Antonella Elia gela Silvia Toffanin: ”Vuoi che ti baci sulle labbra?!”

A dare il La ad Antonella Elia per scatenarsi è la migliore amica della showgirl, Jill Cooper. Sentendosi finalmente a suo agio dopo le belle parole della sportiva, Antonella Elia è andata a ruota libera sull’argomento più atteso dell’intervista: l’amore. Ancora legata a Pietro Delle Piane, nonostante il turbolento rapporto che aveva incontrato qualche ostacolo a Temptation Island, Antonella però si toglie dei sassolini dalla scarpa. Racconta che Pietro ancora è geloso di quando al Grande Fratello Antonella sbaciucchiava tutti i suoi coinquilini, lei lo racconta a Silvia Toffanin e esordisce così:

Per me è come un gioco da bambini, Pietro mi disse che non è un comportamento adeguato, e ancora quando discutiamo mi rinfaccia che baciavo tutti sulla bocca al Grande Fratello. Ma io bacio tutti sulla bocca, vuoi che ti baci sulla bocca Silvia?

Silvia Toffanin non si aspettava di certo questa proposta e si è trovata gelata! Ma non è finita qui, la nota dolente per la Elia è sempre il matrimonio e ha una confessione. Pietro le ha fatto non una, ma ben due proposte di matrimonio che lei ha accettato ma per ora non ha ancora intenzione di sposarsi. Per lei solo l’idea di organizzare la festa è stancante, e poi il matrimonio toglie la libertà! E allora perché ha accettato? Perché Antonella è così, lei ama il suo Pietro e lui la conosce meglio di chiunque altro. Quello che però non sa è che Antonella non ha più l’anello di fidanzamento, e lo scopre oggi a Verissimo. Silvia resta basita quando con enorme casualità, Antonella racconta di aver dimenticato l’anello perché le sta stretto e quindi se lo è tolto, lasciandolo in valigia. Chissà come reagirà Delle Piane a questo ennesimo colpo di testa di Antonella Elia!